LECCO – Coinvolgerà anche Lecco la grande consultazione popolare lanciata da Lega Nord e Cinque Stelle sul ‘contratto’ di governo frutto dell’ultima settimana di incontri tra i leader dei due movimenti politici usciti vincenti alla prova delle urne delle ultime elezioni.

Ora saranno di nuovo i loro elettori, con l’apertura del Carroccio anche ai non iscritti, ad esprimersi e a decidere se dare oppure non dare il via libera all’intesa raggiunta sul programma del nascente governo.

L’appuntamento per i pentastellati’ è già iniziato dalle 10 della mattinata di venerdì e si concluderà alle 20 dello stesso giorno sulla piattaforma Rousseau, il portale web attraverso il quale gli iscritti al movimento stanno dichiarando il proprio parere.

“Ho appena votato – ci dice nel pomeriggio Massimo Riva, consigliere comunale dei Cinque Stelle di Lecco – personalmente condivido pienamente molti degli aspetti del programma, altri non completamente, ma si tratta di un documento di 58 pagine, bisogna guardarlo nella sua interezza e fare un bilancio. Ognuno ne trae le proprie conclusioni. Personalmente non mi sarebbe dispiaciuto votare ogni singolo punto ma i tempi inevitabilmente si sarebbero allungati”.

Il risultato delle votazioni è arrivato già in serata: il 94% dei votanti ha approvato il contratto di governo. Per Riva “siamo di fronte ad una modalità completamente inedita di fare politica, in modo partecipato ed esteso. E’ un inizio, che potrà avere anche dei difetti o contraddizioni ma che fino ad oggi non c’era mai stato e che a mio parere dovrebbe essere replicato su altre tematiche”.

Se i Cinque Stelle utilizzando la Rete per raggiungere gli elettori, la Lega si prepara invece alla ‘gazebata’ di sabato e domenica.

“Siamo più tradizionali – scherza Stefano Parolari, coordinatore provinciale del Carroccio – allestiremo una decina di banchetti in provincia dove i cittadini potranno effettuare la votazione, presentando un documento d’identità; sarà ovviamente garantita la segretezza del voto come in una normale votazione politica. Non è necessario essere iscritti al Lega, raccoglieremo le indicazioni della nostra comunità e verificheremo se questa intesa tra i due partiti sarà approvata anche dalla cittadinanza, se si vorrà evitare un governo tecnico e andare quindi alla creazione di un governo politico”.

Ai gazebo, saranno presenti anche i parlamentari del territorio eletti tra i candidati presentati dal Carroccio alle ultime votazioni. Anche i Cinque Stelle, conclusa la fase di voto di venerdì, saranno in piazza domenica con banchetti informativi a Merate, Mandello e Lecco.

I GAZEBO DELLA LEGA NORD: dove e quando