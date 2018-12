ROMA – Non è mancata una nutrita delegazione lecchese della Lega Nord quest’oggi, sabato, a Roma, in piazza del Popolo per sostenere il vice premier Matteo Salvini che ha chiamato i suoi all’ “adunata”.

In prima fila la senatrice Antonella Faggi, il senatore Roberto Arrigoni, il segretario provinciale Flavio Nogara, il consigliere comunale a Lecco Stefano Parolari ma anche tanti giovani padani tra i quali: Salvatore Pirelli, Francesco Balbiani, Marco Altafini e Davide Ceruti.

“Davanti a una Piazza del Popolo gremita come non mai Matteo Salvini ha chiesto a tutti gli italiani di essere uniti, di non aver paura di nessuno. Perché per avere una visione di futuro e di Europa diversa da quella dei poteri forti, della finanza e delle multinazionali, più rispettosa dei popoli, delle loro culture e delle loro tradizioni e che non si attacchi allo spread o a uno 0,1% di deficit in meno, il nostro Paese deve guardare insieme, con orgoglio, al cambiamento e alla dignità ritrovati grazie alla Lega e a questo Governo”, fa sapere il senatore Arrigoni.

Salvini, il “Capitano” come lo chiamano le camice verdi, è stato acclamato come “l’unica e l’ultima vera e concreta speranza per cambiare questo Paese”.

Molti i temi che sono stati toccati durante la manifestazione con gli interventi anche degli altri ministri leghisti.

Salvini ha chiesto alla folla il mandato a trattare in Europa con chi, per lui, ha tradito i trattati europei che richiamano i principi alla solidarietà, al miglioramento della qualità della vita.

Non è mancato un passaggio sulla legge Fornero e la sua cancellazione.

Caro a Salvini il tema dell’immigrazione sul quale ha dichiarato che “si è utilizzato buon senso e coraggio evitando le partenze, salvando così di fatto migliaia di vite ed evitando oltre 100.000 arrivi che non troverebbero un futuro nel nostro paese”. Poi ha puntato il dito contro quelli che ritiene siano i “veri razzisti” ossia “quelli che pensano di svuotare l’Africa depredandola com’è già stato fatto nel passato”.

Dalla Lega invece Salvini ha detto che arriverà un aiuto vero per permettere agli extracomunitari di studiare e crescere nel proprio paese.

In merito al Decreto Sicurezza Salvini ha dichiarato che “con le pistole elettriche in dotazione alle forze dell’ordine ci sono già i primi risultati”, ribadendo che “la Lega sta con le forze dell’ordine, per tornare a dare sicurezza, soprattutto alle ragazze”.

Quindi ha concluso: “L’Italia deve tornare ad essere il paese più bello del mondo”, lanciando poi una vera e propria sfida “Si deve tornare a fare figli. Questo Governo verrà misurato per il numero di culle e per il numero di bambini che tornano a nascere”.

Il Capitano ha quindi chiesto vicinanza e fiducia “perché – ha sottolineato – bisogna restare uniti per le sfide che ci aspettano il prossimo anno. Uniti si vince!”.