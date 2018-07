BARZAGO – È giunta all’eccezionale traguardo della 25ª edizione la Lumbard Fest, la tradizionale kermesse leghista della Brianza lecchese che, per il quinto anno consecutivo, si terrà a Barzago dal 12 al 15 luglio 2018 presso il Centro Sportivo di via G. Leopardi.

Anche quest’anno, infatti, la Circoscrizione della Brianza Lecchese, in collaborazione con le Sezioni di Missaglia, Viganò, Barzanò, Alta Brianza Lecchese, Lomagna, Brivio e gruppo Lega di Barzago, organizzano la consueta festa leghista di mezza estate.

Saranno quattro serate di festa in cui, a partire dalle 19.30, si potranno degustare eccellenti piatti tipici della cucina lombarda, in compagnia di una orchestra che suonerà per gli appassionati di ballo liscio e di musica country.

Anche quest’anno la festa si arricchisce della collaborazione di Radio Padania Libera e dei Giovani Padani di Lecco, che organizzeranno una cena giovani e gestiranno dei gazebo per la vendita di gadget.

“Al momento siamo in speranzosa attesa di una possibile conferma della presenza del Segretario Federale Lega e Ministro degli Interni, l’On. Matteo Salvini, sempre presente alle passate edizioni – spiegano gli organizzatori – ma che in seguito ai tantissimi impegni politici difficilmente riuscirà ad essere presente”.

I ben informati dicono che il neoministro e leader della Lega potrebbe raggiungere Barzago proprio nella serata di apertura, salvo imprevisti istituzionali.

ECCO IL PROGRAMMA

Giovedì 12 ore 19.30 apertura del ristorante con CENA GIOVANI con Nicole La Rosa Coordinatrice provinciale Giovani, Luca Toccali , Coordinatore nazionale Giovani, e l’On. Andrea Crippa, Coordinatore Federale Giovani.

A partire dalle ore 21.00:

· saluto del Segretario di Circoscrizione

ALBERTO SPREAFICO

· saluto del Commissario Provinciale di Lecco

STEFANO PAROLARI

· intervento del Consigliere Federale della Lega

GIULIO DE CAPITANI

· intervento dell’ Ass. Regionale alla Montagna

MASSIMO SERTORI

· intervento del Vicepresidente Gruppo Lega On.

FABRIZIO CHECCHETTI

· intervento del Questore del Senato Senatore

PAOLO ARRIGONI

La serata sarà allietata dalle note della LILLO BAND.

Venerdì 13 ore 19.30 apertura del ristorante

A partire dalle ore 20.00:

la serata vedrà l’esuberante partecipazione della scuola di ballo country di Carate Brianza

MAGIC DANCE COUNTRY di Dj Sandy

alle ore 22.00:

· intervento della Senatrice Lecchese

ANTONELLA FAGGI

· intervento dell’Onorevole Lecchese

ROBERTO PAOLO FERRARI

· intervento del Senatore

TONI IWOBI

· intervento del responsabile provinciale del DSI

LORENZO CITTERIO

· intervento del Sottosegretario ai rapporti con il Parlamento

On. GUIDO GUIDESI

Sabato 14 ore 19.30 apertura del ristorante

A partire dalle ore 20.00:

La serata sarà allietata dalle note del duo CLAUDIO e ROMANO

e dalla scuola di ballo liscio STELLA DANCE di Barzanò

alle ore 22.00:

· intervento del Commissario Provinciale di Lecco

STEFANO PAROLARI

· intervento della Consigliera Provinciale di Lecco

CLAUDIA FERRARIO

· intervento del Consigliere della Regione Toscana

MARCO CASUCCI

· intervento dell’Onorevole

MARCO MAGGIONI

· intervento del Segretario Nazionale Lega Lombarda On.

PAOLO GRIMOLDI

A seguire ci sarà la consegna degli Attestati di Merito ai Militanti Lega con oltre 25 anni di militanza, riconoscimento che viene consegnato per la prima volta in Provincia di Lecco. Alla presenza del Segretario Nazionale Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, verrà consegnata una pergamena con l’Attestato di merito ad ogni singolo Militante con oltre 25 anni di Militanza attiva sul territorio.

Domenica 15 ore 19.30 apertura del ristorante

A partire dalle ore 21.00:

· intervento del Consigliere Regionale

ANTONELLO FORMENTI

· intervento del Capogruppo in Consiglio Provinciale

STEFANO SIMONETTI

· intervento dell’Assessore Regionale Autonomia e Cultura

STEFANO BRUNO GALLI

· intervento del Capogruppo in Senato Sen.

MASSIMILIANO ROMEO

La serata sarà allietata dalle note della LILLO BAND.