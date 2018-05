OGGIONO – La sezione cittadina della Lega Nord “Gianfranco Miglio” di Oggiono ha organizzato un presidio nella centrale piazza Manzoni del paese per domenica 20 Maggio in adesione alla campagna tesseramento al Movimento per il 2018.

Assieme ai militanti del gruppo oggionese, saranno presenti alla postazione padana anche il Consigliere provinciale leghista Elena Zambetti e il primo cittadino di Molteno Mauro Proserpio.

La manifestazione sarà dedicata alla memoria del Segretario cittadino della sezione leghista della Valsassina Emilio Torti, storico militante padano scomparso di recente.

