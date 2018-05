LECCO – Nel weekend del 2 e 3 giugno la Lega sarà in piazza con decine di gazebo in tutta la provincia di Lecco, non solo per proseguire con le giornate del tesseramento e per raccogliere le firme dei cittadini per una proposta di legge di iniziativa popolare per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

“Si tratta di una proposta politica seria e concreta rispetto a quella di aprire la procedura di impeachment per il Presidente Mattarella che, oltre ad essere tecnicamente complessa, rischierebbe di farlo passare come una vittima quando invece, avendo respinto la nostra proposta per la squadra di Governo, è il principale responsabile di questo salto nel vuoto che con Carlo Cottarelli farà precipitare il Paese nel baratro!”

Così il senatore Paolo Arrigoni, Questore a Palazzo Madama, presenta l’iniziativa voluta da Matteo Salvini per riavvicinare i cittadini alle istituzioni a seguito di quello che viene definito lo “strappo” del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Mentre molti media e i giornali, ormai totalmente allo sbando, si schierano apertamente con i poteri forti e un partito come il PD difende le ingerenze politiche di Mattarella per cercare un leader che non ha al suo interno, la Lega e Matteo Salvini confermano di voler stare tra la gente e di voler dare voce alle persone”.

“Nel nostro Paese – conclude il Senatore Arrigoni – è diventato necessario evitare un’ulteriore ferita tra il popolo e le istituzioni, l’elezione diretta del Presidente della Repubblica è il primo passo per ricucirla! Sabato e domenica chiediamo a tutti i cittadini che hanno a cuore la democrazia di venire nelle piazze a firmare”.