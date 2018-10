LECCO / ROMA – E’ stata approvata dal Senato, con 194 voti a favore e 52 contrari :l’articolo 1 della Legge sulla “Legittima Difesa che introduce il principio che la difesa proporzionata all’offesa non è punibile.

“Quindi, la legittima difesa, di fatto, è sempre presunta – spiega la senatrice lecchese della Lega Nord, Antonella Faggi – Si riconosce sempre la proporzione tra offesa e difesa”.

La legge recita che “se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”.

L’articolo 1 della nuova norma allarga anche le ‘situazioni’ in cui viene esclusa la punibilità.

“Affinché scatti la legittima difesa non è necessario che il ladro abbia un’arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma – prosegue Faggi – approvato anche l’articolo 2 che stabilisce inoltre che è esclusa la punibilità di chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ‘in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto’. Una grande vittoria per Matteo Salvini e per la Lega da sempre promotrici di questo cambiamento – conclude la senatrice lecchese – questa è una promessa mantenuta.. a cui ne seguiranno molte altre”.