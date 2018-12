INTROBIO – L’europarlamentare Lara Comi, venerdì, ha fatto tappa a Introbio dove ha incontrato numerosi sindaci e amministratori della Valsassina per confrontarsi sulle esigenze del territorio lecchese, in vista della stesura del programma delle prossime elezioni europee.

Organizzatore dell’evento, che ha visto la presenza del Coordinatore provinciale Davide Bergna e del Consigliere regionale Mauro Piazza, è stato il responsabile valsassinese del movimento azzurro Umberto Locatelli .

“Oggi ho visto una comunità montana ricca di competenze e amministratori capaci. Nel mondo globale di oggi è importantissimo fare sinergia fra tutti i livelli territoriali e di governo al fine di implementare le migliori politiche possibili per i nostri cittadini” ha detto Lara Comi.

“Avere qui Lara Comi è stato un grande onore per la nostra valle – ha detto Locatelli – in maniera chiara ed efficace ha spiegato ciò che oggi serve agli amministratori locali per vincere i bandi europei: fare squadra”.

“La presenza dell’Onorevole Comi in Valsassina dimostra un’attenzione particolare nei confronti dei territori montani, che non devono essere considerati luoghi disagiati, ma comunità vive e importanti per lo sviluppo dell’intera Europa” continua Bergna.

“L’evento di oggi dimostra la forte vitalità del nostro partito, che riparte e si rilancia dal territorio con chi il territorio non l’ha mai abbandonato. La Valsassina è un modello organizzativo vincente che andrebbe replicato a tutti i livelli territoriali” ha concluso Mauro Piazza, Consigliere regionale.