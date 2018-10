LIERNA – “Sono passati sette anni e ogni anno continuiamo a richiamare l’attenzione dei padroni del vapore sulla necessità di lavorare intensamente per evitare la chiusura delle nostre scuole”.

Ad intervenire è la lista civica Vivere Lierna, all’opposizione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Edoardo Zucchi.

Secondo i dati diffusi dalla minoranza, in pochi anni le scuole comunali sono passate da 256 alunni agli attuali a 170 (- 86). Solo lo scorso anno erano 194 gli iscritti, con un calo di 11 alunni alla primaria, 8 alunni alla scuola media e cinque alunni in meno alla scuola dell’infanzia.

Scendono anche gli studenti provenienti dai Comuni limitrofi, passati da 42 a 12. In questi ultimi anni la partecipazione alla mensa scolastica è calata da 168 a 74 alunni.

“Numeri allarmanti – insistono da Vivere Lierna – non facendo accordi con gli altri comuni, non convincendo i genitori liernesi a tenere i bambini presso le scuole di Lierna, non accettando i bambini che arrivano da altre parti, con il calo demografico. I soldi investiti nei progetti richiesti dagli insegnati sono importanti, siamo tutti d’accordo ma non bastano solo i soldi nei progetti degli Insegnanti. Occorre fare progetti importanti, lavorare con i Comuni limitrofi e lasciare ad altri le bandierine del partito”.