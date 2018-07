MANDELLO – “Prosegue il tentativo di coinvolgere la cittadinanza mandellese in attività di pubblica utilità. Questa volta l’attenzione si sposta sulla promozione della Salute dei cittadini attraverso l’attività motoria con una Camminata organizzata lungo un tracciato cittadino”.

Ad annunciarlo è il Meetup di Mandello del Movimento Cinque Stelle che per domenica 29 luglio ha indetto la manifestazione. “Obiettivo della camminata è sensibilizzare le persone sull’importanza del movimento sia per la prevenzione e il mantenimento di una buona qualità di vita che per contribuire alla migliore gestione di alcune malattie cosiddette croniche – spiegano – L’iniziativa è rivolta a tutti, bambini adulti e anziani”.

La partenza è prevista domenica mattina alle 9:30 presso il gazebo che sarà allestito in Piazza Leonardo da Vinci e proseguirà in via A manzoni, via f.lli Pini, via Parodi, v.le Combattenti, via s. Zenone, via degli Alpini, strada per Maggiana, via della Carletto, via Villaggio Guzzi e via del Viandante con arrivo previsto alle 12 alla Chiesa di San Giorgio.