MANDELLO – Esordio in Consiglio Comunale per Gloria Valassi: il neo-consigliere di Casa Comune per Mandello, mercoledì sera, ha fatto il suo ingresso in aula, accolta con favore dall’intera assise.

Subentra a Luciano Benigni che a inizio mese, in accordo con il gruppo, aveva rassegnato le sue dimissioni dall’incarico in municipio per lasciare il posto ad un giovane amministratore per prepararlo al prossimo appuntamento elettorale.

“Ringraziamo Benigni per tutti gli anni spesi a favore della nostra comunità – ha sottolineato il sindaco Riccardo Fasoli – e per quanto siamo sicuri continuerà a fare per Mandello nelle associazioni a cui lui è tanto legato”

Gloria Valassi ha trovato posto tra la capogruppo Grazia Scurria e la consigliera Michela Maggi, i suoi “due angeli custodi” come li ha affettuosamente definiti dai banchi opposti dell’aula, la consigliera Maria Lidia Invernizzi.

“La scelta di Casa Comune è stata quella di consentire l’ingresso di un giovane in Consiglio Comunale e siamo felici che sia Gloria ad avere questa possibilità – l’ha accolta così Scurria – ha sempre dato il suo contributo al nostro gruppo politico, dalle elezioni nel 2015 sino ad oggi. Mi auguro che in quest’ultima parte di mandato amministrativo possa prendere coscienza dei meccanismi comunali”.

Anche “Il Paese di Tutti” e “Mandello del Lario Al Centro” hanno salutato l’arrivo del nuovo consigliere. “Benvenuta – si è rivolta a lei Maria Lidia Invernizzi – hai tutto il tempo per farti un’esperienza in questa amministrazione e al tuo fianco ci sono due ‘angeli custodi’ che possono contribuire ad una formazione che ti sarà utile in futuro. Mandello ha bisogno di persone che si impegnano e che credono nel proprio paese”.

Con Gloria Valassi sale a nove il numero di donne presente in Consiglio Comunale. “Altro che quote rosa – ha chiosato Grazia Scurria – ora le donne sono la maggioranza”.