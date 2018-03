MANDELLO – Emanuela Invernizzi ha fatto il suo ingresso ufficiale da consigliere nel Consiglio Comunale di Mandello: lunedì sera infatti l’assemblea ha attuato la surroga, necessaria dopo le dimissioni di Francesco Silverij (vedi qui).

Invernizzi era stata nominata a inizio marzo, dopo la rinuncia della leghista Moira Pelucchi (seconda per voti nel 2015 dopo Silverij). Lunedì sera è stata accolta dal sindaco e dai colleghi consiglieri, sedendosi al banco a fianco di Maria Lidia Invernizzi (Lega Nord).

“Ammetto – ha scherzato il sindaco Fasoli – l’accoppiata Invernizzi mi spaventa un po’ ma sono certo verrà svolto un ottimo lavoro. Silverij mancherà a tutti, era una presenza brillante: ci mancherà nella discussione sul piano triennale delle opere pubbliche, o per la gestione del Lido, per dire due argomenti su cui molto si era parlato ultimamente. Auguro al nuovo consigliere Invernizzi un buon lavoro”.

Anche gli altri colleghi consigliere hanno voluto dare il proprio benvenuto alla nuova entrata: “Vorrei salutare calorosamente Francesco Silverij (assente in aula, ndr) – ha detto per prima Grazia Scurria di Casa Comune – lavorare per anni con un consigliere del suo calibro sicuramente è un’esperienza che tutti ricorderemo, anche se ci siamo salutati un po’ animatamente. Ma sono certa che la stima e il rispetto reciproco avranno infine la meglio! In bocca al lupo a Emanuela Invernizzi, siamo contenti di averla tra noi”.

Quindi ha preso parola Maria Lidia Invernizzi: “Silverij era brillante, un rompi balle come pochi, ma lavorare con lui è sempre stato stimolante. Emanuela è una bellissima persona, degna sostituta: sono lieta sia seduta accanto a me e sono certa che faremo un ottimo lavoro” ha concluso.