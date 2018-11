MANDELLO – Un incontro pubblico quello organizzato dalla Lega di Mandello del Lario e che si svolgerà venerdì 16 novembre dal titolo: “Immigrazione: il vero cambiamento con la Lega al Governo”.

Dalle 21, nella sala civica di Molina, interverranno il Consigliere Provinciale Stefano Simonetti, la Senatrice Antonella Faggi, l’On Roberto Paolo Ferrari e il Sen Toni Iwobi.

“Vista la recente approvazione del decreto sicurezza e immigrazione piu’ conosciuto con il nome di decreto Salvini – spiega il commissario della sezione cittadina Annalisa Sangineto – ci e’ sembrato necessario e doveroso organizzare una serata di approfondimento per cittadini ed amministratori locali su come cambieranno le cose dall’entrata in vigore della nuova legge”.