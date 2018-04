CALOLZIOCORTE – Forte determinazione, convinzione nella squadra che lo affiancherà e nel programma stilato da un centro destro unito, si è presentato così, nel pomeriggio di sabato in piazza Vittorio Veneto, Marco Ghezzi, candidato sindaco alle prossime amministrative calolziesi con la lista che vede la coalizione di Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia. L’esponente leghista, da 25 anni in politica e da 5 all’opposizione dell’attuale giunta Valsecchi si è detto pronto a fare del proprio meglio “per risollevare la nostra città”.

“Dobbiamo cercare di far ripartire la macchina comunale, non sarà cosa facile, ma posso promettere che sarò in quell’ufficio tutti i giorni – ha esordito così il candidato al posto di primo cittadino Marco Ghezzi – è un’avventura che mi sento di fare dopo tanti anni in politica” di cui gli ultimi 5 in opposizione alla giunta Valsecchi. “Abbiamo fatto un’opposizione dura e chirurgica – ha continuato – siamo andati a centrare tutte le criticità e le incomprensioni dell’attuale giunta, per evitare di ritrovarci in questa stessa situazione abbiamo iniziato a incontrarci già 4 mesi fa e stilare un programma il più possibile dettagliato” che verrà reso noto nei prossimi giorni, così come la presentazione dei componenti della lista. Una squadra che “sarà nel segno della continuità” ha assicurato Ghezzi, “ci saranno sicuramente i consiglieri uscenti e il segretario cittadino Lega Nord Luca Caremi”. L’esponente di Lega Nord non ha nascosto, però, le proprie preoccupazioni; “non sarà cosa facile, molto è stato lasciato a metà dagli attuali amministratori, il piano del traffico, la questione parcheggi, l’amianto e le scuole… mi danno da guidare una 500 al Gran Premio di Formula 1, non promettiamo miracoli, ma la squadra sarà coesa e farà del proprio meglio, dobbiamo evitare di diventare la periferia degradata di Lecco”.

“Vogliamo dare un segnale forte, dopo anni di amministrazione chiusa e distante dai cittadini – ha aggiunto il segretario cittadino Luca Caremi – vogliamo ridare a Calolzio quel buon governo che merita, siamo prontissimi”. Cinque anni fa il centro-destra si era presentato diviso alle elezioni, “in questi mesi di lavoro abbiamo appianato le nostre divergenze perché l’importante è dare un governo pronto, affidabile e che possa lavorare bene, ringrazio Forza Italia e Fratelli d’Italia” rappresentati tra gli altri da Dario Gandolfi (FI) e Aldo Valsecchi, che già siedono all’opposizione nell’attuale consiglio comunale.

Si è detto contento della coalizione Davide Bernia, segretario provinciale per Forza Italia; “è la prosecuzione di un lavoro iniziato anni fa, stiamo riconquistando i comuni di tutta la Provincia”.

“Calolzio è uno dei punti storici di nascita e di Governo della Lega, con la discontinuità di 5 anni fa – ha aggiunto Stefano Parolari, segretario provinciale Lega Nord– ma le caratteristiche del Partito Democratico sotto mentite spoglie di liste civiche sono state in questi anni la distruzione di una realtà e comunità, Calolzio porta in questi giorni il degrado, figlio di politiche sbagliate. Abbiamo un centro destra unito, formato da persone serie e capaci”.

“La cosa importante è che la scelta di un centro destra unito è pensata – ha aggiunto Giacomo Zamperini per Fratelli d’Italia – è stato un percorso, quello sul programma, che ci ha permesso di condividere un’idea di azione. Siamo stati in mezzo alla gente, con i gazebo, le persone ci chiedono di tornare a essere operativi. Marco sarà un sindaco umile- si è rivolto al candidato – questo darà grande spinta all’amministrazione, qui ci sarà da lavorare”.

Affonda invece un attacco all’amministrazione Valsecchi il senatore Paolo Arrigoni: “ha le settimane contate, è un’amministrazione grigia, opaca, pasticciona, divisa al proprio interno e non ha mantenuto fede alle proprie promesse, ha fatto poco in termini di opere pubbliche e quelle poche sono state fatte male, ha svenduto gioielli di famiglia e ha lasciato dei soldi per quanto riguarda investimenti, ma un disavanzo che è grave… Oggi rispondiamo positivamente a una richiesta dai calolziesi, il centro destra correrà unito per il prossimo 10 giugno. Marco Ghezzi ha grande esperienza, i calolziesi non gli faranno mancare il sostegno necessario”.

Le ultime battute sono state invece affidate al consigliere regionale Flavio Nogara, “un lavoro di squadra e di condivisione, senza screzi e pregiudizi sarà l’arma vincente, così come vuole metterla in atto Marco Ghezzi, Calolzio è solo il primo tassello dove dimostrare che uniti in coalizione si può vincere e governare bene”.