LECCO – “Cari amici di Forza Italia, nella dialettica politica ci sta tutto, ma non esageriamo”. Stefano Parolari, commissario provinciale della Lega Nord, risponde così alle dichiarazioni pronunciate dagli esponenti di Forza Italia durante gli Stati Generali del partito berlusconiano che si sono tenuti sabato mattina a Lecco.

Forza Italia aveva fortemente contestato le azioni del governo giallo-verde non risparmiando critiche neppure all’ex alleato. Sono state in particolare le parole di Maria Stella Gelmini, a proposito della manovra economica varata dall’esecutivo (“ha tradito il Nord”), a provocare la dura replica del Carroccio lecchese.

“Quando si parla di Nord , è necessario ricordare che se esiste ancora un Nord come seconda potenza produttiva europea è grazie alla operosità delle Sue genti ed in parte a un partito politico, la ‘Lega Nord’, che per più di trenta anni ha difeso e continua a difendere contro tutti e tutti, le istanze e necessità delle popolazioni e imprese del Nord – scrive Parolari – L’elettorato del Nord ha riconosciuto, il 4 marzo, questo merito alla Lega Salvini Premier. Il merito è stato riconosciuto, in Voti che non sono mai stati cosi abbondanti e convinti proprio da i seggi del Nord negli oltre 30 anni di esperienza parlamentare della Lega”.

“Matteo Salvini si è presentato con un programma, e questo programma sta’ realizzando, compresa l’autonomia delle Regioni del Nord – prosegue Parolari – E’ sempre disdicevole guardare in casa di altri, ma lo è di più accusare gli altri dei propri problemi. Quindi cari amici, prima di accusare Matteo Salvini di tradimento, analizzate le ragioni del fallimento o quanto meno dell’esaurimento di un progetto politico, il vostro che fatica ad essere compreso e votato” .

Un bisticcio tutto interno ad un centrodestra oggi diviso sul piano nazionale e che localmente vorrebbe tornare unito in vista del voto nel capoluogo manzoniano, almeno questo è l’auspicio espresso della stessa Forza Italia. Le polemiche, però, non sono certo d’aiuto per la sperata intesa elettorale.

“Per quanto riguarda le alleanze – mette le mani avanti Parolari – questa segreteria si atterrà alle indicazioni del consiglio Federale e del Suo Segretario Politico Matteo Salvini”.