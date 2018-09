OGGIONO – Se la sfida elettorale è ancora lontana, “Insieme per Oggiono” gioca d’anticipo e svelta il volto del suo candidato sindaco: si tratta di Chiara Narciso, 39 anni, attuale consigliere di minoranza, “mamma e soprattutto donna, è una grande novità per Oggiono” l’ha così’ presentata Matteo Pirola, coordinatore della lista.

“Siamo partiti per tempo in questi anni nel cercare una figura che potesse rappresentarci, tanti sono stati i passaggi, abbiamo ascoltato i cittadini e siamo giunti a questa scelta unanime e serena – ha spiegato Pirola – Chiara ha dato una grande dimostrazione di sé nel lavoro fatto in questi anni tra i banchi della minoranza, ha avuto modo di crescere e siamo sicuri che sarà in grado di rappresentare tutti i cittadini”.

La candidatura di Chiara Narciso è stata ufficializzata sabato mattina in un incontro nella storica Villa Sironi, più simile ad una festa, per calore e partecipazione, che ad una presentazione politica, in un clima gioviale e molto partecipata da tanti sostenitori, alla presenza di diversi esponenti del centro sinistra locale tra cui l’on. Gian Mario Fragomeli, il consigliere regionale ed ex primo cittadino di Oggiono, Raffaele Straniero, il segretario del PD lecchese, Fausto Crimella, l’ex onorevole Veronica Tentori e i sindaci di Dolzago, Paolo Lanfranchi e di Galbiate, Benedetto Negri.

La vicinanza ad un area politica non vuole essere però un vincolo ideologico per una lista che, ribadiscono Pirola e Narciso, “è civica e aperta a chiunque voglia impegnarsi per migliorare Oggiono, per far crescere la nostra città”.

“Siete tantissimi e non ce l’aspettavamo – si è rivolta al pubblico presente la candidata – molti di voi in questi mesi mi hanno chiesto perché non mi candidassi e che se l’avessi fatto mi avrebbero sostenuto, parole dette con spontaneità ma che sono state importantissime nel rompere indugi e paure, mi hanno riempito di orgoglio e responsabilità. Avere un gruppo di persone che mi stima e mi sostiene, in politica, non è banale. E’ stato fondamentale saper di poter contare su persone vere che, come me, vogliono fare qualcosa di bello per il nostro paese”.

Una candidatura che il gruppo ha voluto rendere pubblica fin da settembre, “perché abbiamo voglia di parlare con i nostri concittadini, far conoscere le nostre idee e per fare questo serve tempo, ci sembrava quindi la scelta migliore partire subito”.

Un ringraziamento speciale, Chiara Narciso l’ha rivolto ai suoi familiari, “senza cui sostegno non avrei mai potuto assumermi questo incarico” e in particolare, con grande affetto e commozione, alla mamma scomparsa, “so che sarebbe stata orgogliosa di questa scelta”.

Accanto al candidato sindaco, c’è già una squadra definita, una giunta ideale di cinque persone, ognuna con una propria area tematica: Loretta Redaelli (municipalità, politiche sociali, personale, politiche scolastiche, polizia locale), Daniela Rusconi (attività economiche, commercio, bilancio, politiche per il lavoro, tributi), Cesare Panzeri (demanio, rete urbane, trasporti pubblici, politiche ecologiche, viabilità) Matteo Pirona (edilizia, pgt, urbanistica) e Andrea Valentini (associazionismo, comunicazioni, sport e tempo libero).

Nuovo anche il simbolo di Insieme per Oggiono, con annaffiatoio al centro per simboleggiare “uno strumento che, attraverso l’acqua, fa crescere la vita”.