OLIVETO LARIO – E’ ufficialmente iniziato il ‘Ponti bis’ a Oliveto Lario: mercoledì sera presso il Municipio, nella frazione di Vassena, il sindaco Bruno Polti, vincitore delle scorse comunali, ha prestato giuramento dando il via al suo secondo mandato come sindaco di Oliveto Lario.

L’insediamento del Consiglio Comunale è cominciato alle 20.45, alla presenza di diversi cittadini che hanno voluto assistere al momento istituzionale. Dopo il giuramento, avvenuto su una copia della Bibbia che Polti ha portato in Sala Consiliare, il sindaco ha pronunciato il suo discorso di inizio mandato: “Sono necessari due ringraziamenti preliminari – ha esordito – il primo ai cittadini che ci hanno riconfermato la loro fiducia, il secondo ai cittadini che lo scorso 10 giugno si sono recati a votare. Come certo noterete, questo Consiglio Comunale è più numeroso: i consiglieri sono passati da sette a dieci. Con orgoglio e soddisfazione presento i giovani che abbiamo seduti a questi banchi: due in maggioranza, Bruno Polti, 19 anni, e Andrea Maggioni, 23 anni e uno in minoranza, Luca Pini, 25 anni. Loro rappresentano il futuro di Oliveto e l’impegno in un’attività che non richiede tante parole ma fatti.Onestà, competenza e trasparenza sono le qualità che vogliamo mantenere, nell’ottica di servire il nostro paese e favorire il bene comune”.

Il sindaco ha quindi proseguito: “Il 13 giugno 2013 per la prima volta mi insediavo come sindaco di Oliveto, allora avevo ricordato tante persone che in un modo o nell’altro avevano influito positivamente sulla mia vita. Oggi mi sento di dedicare un pensiero a due persone purtroppo scomparse ma molto molto amate nelle nostre frazioni, Vassena in particolare: si tratta di Pinuccia e Giovanna Bennato. Ringrazio quindi l’ex vicesindaco Chicco Galli per aver lavorato con me fianco a fianco per 5 anni”.

Polti ha concluso il suo intervento ricordando alcuni temi prioritari del suo mandato, come la sicurezza, e infine facendo un appello ai cittadini di Oliveto: “Aiutateci a mantenere bello il nostro paese, purtroppo il Comune non può più arrivare ovunque”. Ha dunque letto un passaggio del testo “Il valore della città” di Giorgio La Pira, sindaco di Firenze.

Nominata quindi la Giunta del ‘Polti bis’, composta da Paolo Negri, vicesindaco e assessore con delega alla Polizia Locale e Sicurezza, Protezione Civile, Viabilità e trasporti, Bilancio e finanze, Sanità, e Maria Carla Muzio assessore con delega ai Servizi Sociali, Sport e Turismo, Rapporti con le associazioni e Commercio. Assegnate anche delle sub-deleghe ai consiglieri Concetta Raso (capogruppo di maggioranza) per istruzione cultura e sport, Mattia Polti, Protezione Civile e Associazioni, Andrea Maggioni, Ambiente, e Marco Cattaneo, manutenzione del verde pubblico e delle spiagge.

Dopo la lettura delle linee programmatiche del mandato è stato il consigliere di minoranza Fabio Sampietro, Capogruppo della lista Oliveto nel cuore, a intervenire: “Auguro al sindaco e a questo Consiglio un buon mandato, ricordando però un dato negativo delle ultime elezioni: ha votato solo il 58% degli aventi diritto, in un paese piccolo come il nostro fa riflettere. Da parte nostra svolgeremo un’opposizione il più collaborativa possibile, ma rigida e intransigente”.

GALLERIA FOTOGRAFICA