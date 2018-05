LECCO – La ResegUp non passerà dal rinnovato parco Belgiojoso, inaugurato il 19 maggio dopo il restyling. Il “niet” è arrivato dall’Ufficio Tecnico del comune di Lecco nonostante l’accorata richiesta del consigliere comunale Giovanni Colombo (Lega Nord) che, tra l’altro, farà parte dei 1200 runner che sabato saranno ai nastri di partenza della sky race.

“Facciamo una premessa dovuta e doverosa – esordisce Colombo – in città ci sono questioni e problematiche ben più importanti, ma credo sia giusto che i lecchesi sappiano come sia difficile dirimere anche questioni di poco conto. Il passaggio della ResegUp lungo il viale centrale del parco sarebbe stata una bella occasione per promuoverlo, invece resterà chiuso al passaggio. Il motivo? Mi è stato detto che hanno seminato. A rigor di logica qualcosa non torna. Il parco adesso è accessibile a chiunque… e il problema della semina? Riguarda solo il passaggio della ResegUp? Se poi consideriamo che gli atleti transitano, com’è stato negli anni scorsi, lungo il viale, è un problema che non si pone. E ancora, qualora si volessero preservare le eventuali aree appena seminate dall’accesso del pubblico, basterebbe delimitarle con semplici nastri. Infine, ma non da ultimo, il passaggio dal parco era occasione per i ragazzi dell’Associazione Oltretutto ’97 di istituire il loro punto ristoro in prossimità dello sbocco su corso Matteotti; ristoro che evidentemente non potranno fare”.

Colombo fatica a comprendere i motivi di questa ‘chiusura’: “Persino il sindaco Virginio Brivio era favorevole – spiega Colombo – ma a quanto pare c’è qualcuno che conta più di lui e decide cosa si può e cosa non si può fare. Se poi, come in questo caso, le motivazioni sono palesemente di ‘lana caprina’, è chiaro che si tratta di una scelta arbitraria che, a mio avviso, penalizza i lecchesi e un evento unico nel suo genere qual è la Resegup”.