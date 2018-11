CALOLZIOCORTE – Il Circolo PD di Calolziocorte-Erve-Vercurago, a seguito del congresso tenutosi lo scorso 18 novembre, ha rinnovato il Coordinamento che risulta, secondo il voto espresso dagli iscritti del Partito Democratico, ora composto da Luca Valsecchi, Sonia Mazzoleni, Paolo Autelitano, Laura Citante, Piero Perucchini, Monica Corti. È stato eletto segretario il Cesare Valsecchi, sindaco di Calolziocorte nello scorso mandato.

Tra i propositi contenuti nel documento programmatico presentato all’assemblea, l’obiettivo di ricomporre nel e per il Circolo PD Calolziocorte-Erve-Vercurago un lavoro di squadra, aperto a tutti nella fase di ascolto e confronto, e più pragmatico sulle tematiche cittadine, portato avanti nel dialogo tra le parti e nella trasparenza delle scelte.

“Siamo convinti – ha affermato il neosegretario Valsecchi – che ciò possa contribuire a costruire una rinnovata realtà politica nel territorio, per favorire finalmente l’affermazione del PD locale come comunità aperta, dando anima e voce al Circolo, promuovendo incontri e iniziative a tutto campo, attraverso incontri periodici e aperti a iscritti ed elettori, col supporto di una rete informativa e relazionale per incoraggiare una effettiva partecipazione degli iscritti e dei cittadini alla vita politico-amministrativa”.

La proposta di lavorare insieme con quanti sono disponibili a dare un contributo per la città è sostenuta dalla “voglia di ripartire, anche sostenuti da un clima ora favorevole all’apertura verso le competenze di tutte le persone capaci e portatrici di esperienze, con la finalità di fare del Circolo PD una risorsa per il territorio di Calolziocorte, Erve, Vercurago. È un dovere lavorare anche nello spazio politico qual è il nostro partito, per poter offrire il nostro contributo alla città”.