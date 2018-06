PESCATE – Il consigliere di maggioranza Marco Molteni non fa più parte del gruppo Pescate per la Libertà a sostegno del sindaco Dante De Capitani.

Ad annunciarlo lo stesso primo cittadino al termine della seduta consiliare di ieri sera, venerdì: “Il segretario Molteni non ha più la fiducia del sindaco e quindi non fa più parte del gruppo di maggioranza consigliare Pescate per le Libertà che mi sostiene. Da diversi consigli comunali infatti il consigliere votava nello stesso modo o quasi del consigliere Roberto Redaelli già destituito da me nel ruolo di capogruppo nei mesi scorsi“.

“Anche durante la seduta di venerdì sera – ha proseguito De Capitani – il consigliere Marco Molteni assecondando in tutte le votazioni il consigliere Redaelli senza mai motivare le proprie scelte al suo gruppo consigliare ,nelle votazioni ha dimostrato assenza di sintonia col resto del gruppo. Ho ribadito a Molteni che per rispetto verso il consiglio comunale e verso i cittadini non poteva rimanere col piede in due scarpe, ma lui non ha avuto il coraggio di scegliere da che parte stare e allora per esigenza di chiarezza ho scelto io per lui”.

“Mi dispiace – ha concluso – perché Molteni era con me da sette anni ma io ho necessità di avere al mio fianco gente decisa e motivata, e Molteni a mio avviso non lo era più”.