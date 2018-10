BRIVIO/ ROMA – “Dopo mesi di pressioni, Il Ministero ha finalmente dato una risposta positiva alla nostra interrogazione sul Bando “Bellezza”: a breve i Comuni potranno nuovamente accedere alle risorse predisposte dai Governi Renzi-Gentiloni per il recupero di luoghi e opere di valore storico-culturale del nostro territorio”.

Per quanto riguarda le province di Lecco e di Monza e Brianza, si parla infatti di oltre 41 mila euro da destinarsi al recupero del ponte di Brivio; di 12 mila euro per il restauro di un’antica opera pittorica a Paderno d’Adda; di oltre 25 mila euro destinati all’Oratorio di Mocchirolo a Lentate sul Seveso e dei 160 mila euro necessari per il restauro dell’organo e dell’antiquarium dell’antica canonica di Ronco Briantino.

A darne notizia è Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese del Partito Democratico. Il parlamentare aveva infatti presentato una interrogazione in Commissione Cultura con la quale chiedeva al Governo di prorogare i termini per la presentazione della documentazione per l’accesso alla stipula della convenzione con il Ministero dei Beni Culturali, in modo tale che i Comuni i quali, incolpevolmente, non ne avevano ricevuto comunicazione, potessero comunque usufruire degli interventi di finanziamento.

“Il Ministro – spiega Fragomeli – ci ha confermato essere in corso di emanazione un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che riaprirà i termini per la presentazione della documentazione necessaria ad accedere ai fondi. Nel marzo scorso, infatti – continua il parlamentare dem – con un decreto, non indirizzato, del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato disposto che i 271 Comuni interessati dal progetto avrebbero dovuto presentare apposita documentazione entro il 12 giugno di quest’anno. Molti di questi Enti, tuttavia, non erano venuti a conoscenza di tali termini rischiando così di perdere importanti risorse che spettano loro di diritto”.

“Con la battaglia portata avanti in questi mesi insieme a diversi altri deputati del Gruppo PD – conclude Fragomeli – abbiamo quindi evitato che importanti risorse destinate ai nostri Comuni restassero infruttuosamente bloccate a Roma a causa di un banale difetto di comunicazione”.