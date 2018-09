LECCO – “Due mozioni impegnano la Regione ad attivarsi da subito per limitare i disagi dei pendolari”.

Il consigliere regionale Raffaele Straniero (Pd ) interviene così nella discussione su due mozioni approvate oggi all’unanimità in aula relative alla chiusura del Ponte fra Calusco e Paderno d’Adda.

“Ho votato- commenta Straniero- con convinzione due mozioni, consapevole della necessità di intervenire per limitare i disagi dei migliaia di pendolari che ogni giorno utilizzavano il ponte. L’intervento è chiaramente necessario, dato che il deterioramento della struttura è stato superiore al previsto. La Regione stessa nella scorsa legislatura aveva stanziato un milione e mezzo di euro per la manutenzione della parte stradale del ponte su sollecitazione dei consiglieri del territorio lecchese e bergamasco”.

“Ora – conclude Straniero- è necessario che la Regione metta in campo da subito azioni volte a trovare percorsi alternativi per i pendolari. Essenziale ,inoltre, che si attivi da subito un tavolo di coordinamento con tutti gli attori coinvolti per il monitoraggio delle misure intraprese ”.