BELLANO – Le primarie del Partito Democratico, nell’Alto Lago, hanno visto la vittoria di Andrea Nogara quale nuovo segretario del Circolo PD di Bellano, comprensivo dei comuni di Varenna, Perledo, Esino Lario e Bellano.

L’affluenza si è attestata, alla chiusura dei seggi, all’82% di iscritti che hanno eletto all’unanimità il nuovo segretario e i componenti della lista collegata: Gallo Francesca, Copes Cristina, Grosso Giovanni e Santalucia Roberto.

“Sono orgoglioso di avere avuto il sostegno di tutto il circolo bellanese, ringrazio ogni iscritto per avere speso del tempo oggi e essersi recato ai seggi per le elezioni primarie, momento di fondamentale vitalità e identità del nostro partito – ha spiegato il neo segretario – L’affluenza ci ha notevolmente sorpreso, anche il numero di simpatizzanti che, seppur chiamati a eleggere il solo segretario regionale, ha superato ogni aspettativa, segno di una vicinanza ancora sentita al PD nonostante il difficile periodo in cui ci troviamo”.

“Esprimo gratitudine agli scrutatori che hanno allestito e gestito i seggi presso la nuova sala civica e a tutti i candidati nella mia segreteria: Francesca, Cristina, Roberto e Giovanni che hanno lavorato con me in vista di questo risultato e che da oggi sapranno impegnarsi con maggiore forza nelle attività del nostro circolo. Ci aspettano sfide decisive e importanti – prosegue Nogara – nel nostro territorio, nella sua organizzazione, il nostro obiettivo resta quello di una maggiore diffusione nel comune, una crescita continua degli iscritti come è stato in questi anni e una maggiore sinergia con la Segreteria provinciale affinché Bellano e il circondario Lago siano meno periferia e più considerati negli eventi politici, negli incontri e nei tavoli tematici, in vista delle imminenti elezioni europee e per le ulteriore e prossime scadenze. Il PD deve essere un riferimento non solo in periodo elettorale ma nella quotidianità a livello comunale e provinciale. Noi ci crediamo e vogliamo ripartire, con forza e volontà, impegno e passione da qui. Un grazie infine va a Rosario che ha gestito, alimentato e guidato con dedizione e competenza il circolo per tutti questi anni”: