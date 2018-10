LECCO – Altri sindaci convergono sulla candidatura, l’unica, di Claudio Usuelli a nuovo presidente della Provincia di Lecco.

Dopo il primo documento che ha visto la firma di 28 sindaci del territorio (vedi articolo) a sostegno del primo cittadino nibionnese, ora si aggiungono quella di Baldassare Mauri, Sindaco di Civate, Patrizio Sidoti, Sindaco di Annone Brianza, Matteo Manzoni, Sindaco di Crandola Valsassina, Luca Buzzella, Sindaco di Valvarrone, Pietro Pensa, Sindaco di Esino Lario, Marisa Fondra, Sindaco di Taceno, Graziano Combi, Sindaco di Moggio, Antonio Martone, Sindaco di Rogeno, Fernando De Giambattista, Sindaco di Perledo

La candidatura di Usuelli è stata ufficializzata a conclusione di un complicato confronto tra centrodestra e centrosinistra che hanno deciso di proporre un nome bipartisan per la guida di Villa Locatelli.

Complicazioni dovute alla mancanza di disponibilità, da parte di altri primi cittadini, ad assumere l’incarico in Provincia, istituzione oggi fortemente penalizzata dalla mancanza di risorse per svolgere le proprie funzioni.

“Ringrazio i sindaci per l’elevato senso di responsabilità dimostrato in un momento delicato e non facile per l’ente Provincia” commenta il presidente uscente, Flavio Polano.