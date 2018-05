LECCO – E’ stato l’uomo chiave della Provincia nella gestione delle opere pubbliche e della viabilità, dalla nuova Lecco-Bergamo alle manutenzioni sulle strade, nell’ultimo anno, dopo l’ultimo rinnovo del consiglio provinciale dell’amministrazione Polano: mercoledì sera sono arrivate le sue formali dimissioni “da ritenersi immediatamente efficaci” come spiegato dallo stesso consigliere provinciale Mauro Galbusera in una nota.

“Nel fare ciò – scrive – ritengo di attuare un comportamento responsabile e rispettoso nei confronti della collettività e dei consigli comunali, per conto dei quali ho svolto fin qui il mio mandato. Le condizioni, create dalla Legge Delrio, hanno portato ad una situazione di continua emergenzialità, che dilaga e si moltiplica, richiedendo per la gestione delle mie deleghe un impegno a tempo pieno, non conciliabile con un incarico non retribuito”.

“Auspico che il prossimo governo possa affrontare, quale tema prioritario, la regolamentazione delle province, ristabilendo una situazione di dignità istituzionale che permetta loro una gestione delle deleghe serena e puntuale”.

Galbusera ringrazia “i sindaci e i consiglieri comunali per la fiducia”, “gli uffici, i dirigenti e Flavio Polano”, “nella speranza in futuro di ricoprire nuovamente questo incarico in condizioni del tutto differenti