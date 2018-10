LECCO – Si lascia alle spalle quattro anni difficili, forse i più complicati per la Provincia di Lecco, ma il presidente uscente Flavio Polano, alla fine del suo mandato, ha incassato i ringraziamenti di tutto il Consiglio Provinciale per quanto ha potuto fare alla guida di Villa Locatelli.

Anni difficili, dicevamo, per un ente profondamente cambiato dalla Riforma Delrio, sopravvissuto al voto del referendum che ha salvato le Province, pur lasciandole senza risorse adeguate a sostenere i servizi a cui sono delegate, prime fra tutte la manutenzione delle strade provinciali e degli edifici scolastici degli istituti superiori.

Lo stesso Polano, intervenendo mercoledì nella sua ultima seduta da presidente del Consiglio Provinciale, non ha nascosto le difficoltà. “Non è stato facile, mi sono ritrovato ad affrontare situazioni e prendere decisioni complicate, spesso non alla portata di comprensione del cittadino medio – ha spiegato Polano – Ancora cerchiamo di capire cosa ne sarà di questo ente al centro di una transizione ancora incerta”.

Lo sanno bene i consiglieri provinciali, di maggioranza e di opposizione, che hanno condiviso con lui le fatiche dell’amministrazione. “La ringraziamo, per aver mantenuto un profilo istituzionale di fronte alle difficoltà, non poche che ci si sono state – è intervenuto dal centrodestra, Antonio Pasquini – La ringraziamo per aver fatto il presidente in un momento non semplice, per aver trovato sempre la via d’uscita, per averci messo la faccia, per essere stato in grado di approvare documenti importanti anche quando, nella seconda parte del suo mandato, non aveva la maggioranza”.

Il gruppo Libertà e Autonomia ha omaggiato Polano con un libro sulla Prima Guerra Mondiale di cui quest’anno si celebra il centenario della fine del conflitto. Un presidente che ha saputo governare “con spirito di servizio, impegno e sacrificio” ha sottolineato dal PD, Luigi Comi, ed anche la Lega ha avuto parole positive per Polano, “è stato bravo a tenere il timone dritto” ha sottolineato il consigliere Elena Zambetti.

Dal Carroccio, però, sono giunte anche parole severe. “La sua presidenza sarà ricordata per due vicende in particolare, il blocco della Lecco Bergamo e il crollo del Ponte di Annone – è intervenuto Stefano Simonetti – forse, quello che è mancato in questi anni, è stato soprattutto il coraggio nel dire a Roma le cose che andavano dette. Serviva più decisionismo ma ammettiamo che governare con la Legge Delrio e la situazione delle Province non è stato facile. Ora speriamo che una maggiore condivisione possa giovare al lavoro di questo ente”.

Il riferimento di Simonetti è alle votazioni in corso nella giornata di mercoledì che porteranno all’elezione scontata dell’unico candidato successore alla presidenza di Villa Locatelli, Claudio Usuelli. “Questo percorso, con una candidatura unica e il determinante che assumerà il consiglio provinciale definisce quello che è ruolo della Provincia, la casa dei Comuni” ha spiegato il consigliere provinciale Mattia Micheli.

Polano, già da giovedì passerà il testimone al nuovo presidente e proseguirà il suo incarico di sindaco di Malgrate. “La cosa che mi ha colpito di più di questi quattro anni è stata la grande passione che voi tutti avete per il territorio, al di la delle appartenenze politiche – Polano si è rivolto così ai consiglieri – In una situazione di estrema difficoltà, tutti insieme, in maniera dialettica e ognuno con i propri punti di vista, ci siamo confrontati e abbiamo convenuto su quanto era necessario fare, tutti con la convinzione di fare qualcosa e fare il bene del nostro territorio”

“Credo che questo – ha concluso Polano – sia un buon esempio di senso civico, quello che oggi manca soprattutto nei giovani. Dobbiamo continuare su questa strada perché ogni giorno i valori si affievoliscono sempre di più. Ne va del nostro futuro”.