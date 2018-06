MILANO – Il posto in Regione, per Flavio Nogara, è oggi più traballante che mai: la Giunta delle elezioni ha deciso a maggioranza sull’ineleggibilità dell’ex coordinatore della Lega Nord di Lecco, che non si sarebbe dimesso nei tempi di legge dal ruolo di consigliere nel Cda di Ferrovie Nord.

L’incarico nel consiglio di amministrazione dell’ente ferroviario gli era stato conferito nell’estate del 2015 e all’epoca Nogara si era anche dovuto anche difendere da alcune polemiche (vedi articoli) rispetto alla sua nomina, la stessa che ora mette in pericolo il suo arrivo al palazzo della Regione.

La legge regionale 31 del 2016 stabilisce che la rimozione delle cause di ineleggibilità debba avvenire “non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”.

L’organo regionale, deputato a verificare le posizioni dei consiglieri e convalidare la loro elezione, ha confermato il principio stabilito dalla normativa, affossando la candidatura di Nogara. Ora spetterà al Consiglio Regionale l’ultima parola.

L’ARTICOLO PRECEDENTE: