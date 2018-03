LECCO – C’è la riferma in Regione per Antonio Rossi: campione olimpico, assessore allo Sport nella passata giunta guidata da Roberto Maroni, siederà in Regione anche con il neo presidente Attilio Fontana.

Rossi, forte della prima esperienza al Pirellone, è stato scelto per l’incarico di sottosegretario con delega ai Grandi Eventi Sportivi. L’annuncio è stato dato nella presentazione della Giunta Regionale nella conferenza stampa tenuta dallo stesso Fontana alle 16.30 di venerdì pomeriggio.

Un ruolo cruciale quello che sarà ricoperto da Antonio Rossi, soprattutto ora che il Coni, notizia emersa sempre nella giornata odierna, ha ufficialmente candidato Milano e Torino per le olimpiadi invernali del 2026.

Rossi è l’unico esponente della politica lecchese nella squadra di governo di Attilio Fontana. A prendere il testimone all’assessorato allo Sport è Martina Cambiaghi.

Cade invece appena fuori dalla nostra provincia la nomina di Fabrizio Turba, sindaco di Canzo, al ruolo di Sottosegretario ai Rapporti con il Consiglio Regionale, mentre è di Albavilla il nuovo presidente del Consiglio Regionale, Alessandro Fermi.

“Sono molto soddisfatto – ha commentato Fontana – innanzitutto perché come da promessa abbiamo chiuso la Giunta prima di Pasqua, e quindi per i componenti della squadra che si avvia a lavorare per la Regione. Si tratta di uomini e donne competenti e di qualità, sindaci, presidenti di provincia o ex presidenti di provincia. La Giunta è composta da persone che apprezzo e che sono certa lavoreranno al meglio per i lombardi”.

Ecco quindi i nomi di tutti i componenti del nuovo governo regionale di Attilio Fontana

ASSESSORI

Fabrizio Sala – Ricerca, Innovazione, Università, Export e Interzionalizzazione

Bruno Galli – Autonomia e Cultura d

Fabio Rossi – Agricoltura e Alimentazioni

Raffaele Cattaneo – Ambiente e Clima

Davide Caparini – Bilancio e Finanze

Massimo Sartori – Enti locali, Montagna e Piccoli comuni

Claudia Maria Terzi – Infrastrutture, Trasporti, Mobilità sostenibile

Melania Rizzoli – Istruzione, Formazione, Lavoro

Silvia Piani – Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità

Stefano Bolognini – Politiche sociali, Abitative e Disabilità

Riccardo Decorato – Sicurezza

Martina Cambiaghi – Sport e Giovani

Alessandro Martizzoli – Sviluppo Economico

Pietro Foroni – Territorio e Protezione Civile

Lara Magoni – Turismo e Marketing Territoriale

Giulio Gallera – Welfare

SOTTOSEGRETARI

Fabio Altitonante – Sottosegretario alla Rigenerazione Sviluppo Aree Expo

Fabrizio Turba – Sottosegretario ai rapporti con il Consiglio Regionale

Alan Christian Rizzi – Sottosegretario ai rapporti con le Delegazioni Internazionali

Antonio Rossi – Sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi