LECCO – Nessuno lo dice apertamente ma uno spiffero di malumore starebbe raffreddando il clima in casa PD dopo l’annuncio del sindaco Brivio che lunedì ha ufficializzato la sua nuova giunta.

In particolare è l’uscita di due assessori di peso legati al partito, Salvatore Rizzolino e Anna Mazzoleni, fino a ieri rispettivamente delegati all’Istruzione e al Bilancio, avrebbe sorpreso gli stessi democratici.

“Vero è che non ce lo aspettavamo. Molti di noi hanno espresso perplessità rispetto a questo cambio, altri hanno invece intravisto delle opportunità positive. La nomina degli assessori è però una prerogativa del sindaco, noi dobbiamo solo ringraziare gli assessori uscenti per il lavoro fatto finora, non solo Mazzoleni e Rizzolino, anche Ezio Venturini che ha saputo rapportarsi e collaborare con tutta la maggioranza, e augurare ai nuovi assessori di poter fare bene” interviene, contattato telefonicamente, il segretario cittadino del PD, Giovanni Fornoni.

Il referente ‘dem’ assicura che non è mancato il confronto con il primo cittadino, “è un anno che ci confrontiamo – spiega – alla fine la decisione è spettata al sindaco. Su tempi e modalità abbiamo molti dubbi. Per noi, il momento giusto per il rimpasto era proprio un anno fa, quando si è dimesso Stefano Gheza – ex assessore allo Sport – allora c’era la necessità di portare avanti la riqualificazione del Bione, delega acquisita dal sindaco, ma crediamo che un assessore avrebbe potuto dare un contributo in più, non solo per i lavori al centro sportivo ma anche nel tenere vivi i rapporti con le associazioni, una cosa che è mancata anche con Gheza. Questo ‘vuohttps://www.lecconotizie.com/politica/cambia-la-giunta-lopposizione-tempismo-pessimo-e-il-pd-ne-esce-male-482427/to’ di un anno è pesato”.

“Oggi siamo molto in ritardo – ribadisce Fornini – non manca molto al termine del mandato e l’auspicio è che i nuovi assessori abbiamo modo di dare il proprio contribuito”.

Riguardo alla perdita di due rappresentanti in Giunta e il rinforzo targato ‘Appello per Lecco’ , con l’ingresso di Lorenzo Goretti al bilancio: “Non è un problema di equilibri – dice il segretario PD – la cosa importante per noi è che si raggiungano i tre principali obiettivi elettorali: il rifacimento del centro sportivo, la nuova sede del municipio in via Marco d’Oggiono e l’acquisizione dell’area della Piccola da RFI, risultato raggiunto recentemente con un accordo storico che ci rende entusiasti, lo si attendeva da oltre trent’anni”.

