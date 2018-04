LECCO – Se, al Quirinale, Sergio Mattarella ha appena concluso il primo turno di incontri con le forze politiche per trovare una soluzione al futuro governo del Paese, anche a Palazzo Bovara di Lecco il sindaco Brivio in queste settimane è altrettanto impegnato in vista del futuro riassetto dell’attuale giunta.

“Abbiamo iniziato un lavoro di verifica interna, un sereno confronto, incontrando sia gli assessori che i dirigenti per fare il punto della situazione – spiega il primo cittadino – Mancano ancora due anni e mezzo alla conclusione del mandato e non intendiamo certo vivacchiare, ma al contrario rinvigorire l’azione dell’amministrazione comunale. In questi primi tre anni sono state realizzate delle cose, per altre se ne sono state create le condizioni, altre ancora devono essere realizzate, ma va anche rinnovato il rapporto e il dialogo con la città”.

La giunta è oggi composta dal vicesindaco e assessore Francesca Bonacina (Politiche per lo sviluppo economico e turismo – Polizia locale e Protezione civile – Partecipazione e comunicazione – Pari opportunità) e dagli assessori Gaia Bolognini (Urbanistica – Edilizia privata – Demanio – Suap), Riccardo Mariani (Politiche sociali – Casa e lavoro), Anna Mazzoleni (Bilancio – Ricerca fondi e sviluppo partenariato pubblico e privato – Servizi istituzionali e generali) Simona Piazza (Promozione della cultura e delle politiche giovanili), Salvatore Rizzolino (Istruzione – Formazione, Università e ricerca), Corrado Valsecchi (Opere pubbliche e patrimonio, manutenzioni e decoro urbano, viabilità – Risorse umane) ed Ezio Venturini (Ambiente e trasporti).

Non compare nell’elenco Stefano Gheza, assessore allo Sport e presidente del Rugby Lecco che si era dimesso lo scorso anno in seguito alla vicenda della Club House del Bione. Il rimpasto dovrà sicuramente definire cosa fare della sua delega, al momento ancora nella mani del sindaco Virginio Brivio.

“Non resterà in capo al sottoscritto, sarà restituita ad un nuovo assessore o ad uno degli assessori già presenti in Giunta” spiega il sindaco Brivio. Se non sarà designato un sostituto di Gheza, è probabile che lo Sport possa essere demandato a Corrado Valsecchi, anche in vista della riqualificazione del Bione. Lo lascia intendere il primo cittadino: “Il centro sportivo ha avuto una sistemazione importante nell’ultimo anno con la reggenza del segretario generale ma la parte di finanza di progetto è affidata al settore Lavori Pubblici, c’è da valutare anche questo”.

E’ sempre la figura di Valsecchi, insieme a quella del vicesindaco Bonacina, e il “sovraccarico di deleghe” a loro affidato che potrebbe subire “un riequilibrio – dice il sindaco – ma per fare meglio, accorpando materie coerenti tra loro”.

La giunta non dovrebbe ampliarsi, almeno questo è l’auspicio di Brivio: “Non vorrei aumentare il numero degli assessori” e su possibili bocciature e quindi futuri rimpiazzi il primo cittadino al momento non si esprime, “non c’è ancora nulla di definito, ma se dovessi pensare a qualche aggiustamento guarderei ai mondi vivi della città e non ai bilancini dei partiti”.