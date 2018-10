LECCO – Il malumore nella maggioranza dopo il rimpasto di Giunta incuriosisce la Lega Nord che alle forze politiche avversarie di verificare il sostegno al sindaco Virginio Brivio.

“Riteniamo obbligo politico, ma anche democraticamente formale, nei confronti della città da parte dei consiglieri eletti al comune di Lecco e ascritti nel gruppo del Partito Democratico di sottoporre al consiglio una mozione di fiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta” commenta il gruppo del Carroccio.

“Con la legge 81/’93 il Sindaco nomina la giunta, l’esecutivo ha gran parte dei poteri operativi, il consiglio ha il diritto e dovere di indirizzo, controllo politico amministrativo. Il gruppo consiliare del PD ora deve ribadire pubblicamente il riconoscimento politico della Giunta anche in dissenso agli organi di Partito. E’ ovvio che se il gruppo del PD non presentasse questa mozione, ci penseremmo noi come Lega e altri gruppi di opposizione, questo per chiarezza e dignità politica dell’amministrazione e di chi la rappresenta”.