LECCO – Il nuovo comune di Valvarrone ha eletto il suo primo sindaco. Si tratta di Luca Buzzella (lista civica Progetto Comune), ex sindaco di Introzzo. Netta la vittoria con il 64,83% (201 voti) contro la sfidante Barbara Maglia (lista civica Per Valvarrone) col 35,16% (109 voti). “Sono contento – ha detto appena appreso del risultato – doverosi alcuni ringraziamenti, in primis ai cittadini che mi hanno votato, e sono stati tanti. Quindi alla mia squadra, che si è data da fare. Infine al Commissario Prefettizio che a mio parere ha fatto un buon lavoro, anche se tanto resta da fare. Da domani ci dobbiamo mettere al lavoro, tante sono le cose da risolvere, anche per me questa è una nuova esperienza. Per prima cosa dovremo lavorare all’Ufficio Tecnico, vitale per i comuni di piccole dimensioni come il nostro”.

Le preferenze ottenute dalla lista Progetto Comune a sostegno di Buzzella (per la composizione del consiglio alle preferenze individuali vanno sommati i voti ricevuti dal candidato sindaco, ndr): Ferruccio Adamoli 29; Mauro Ambrosoni 6; Aristide Stefano Arnoldi 20; Mirco Buttera 12; Alessandro Buzzella 24; Eric Buzzella 6; Paolo Esposito 3; Franco Mereo 5; Rina Pandiani 1; Caterina Tagliaferri 3.

Il commento di Barbara Maglia, candidata sindaco sconfitta: “Prendiamo atto della chiara espressione dei cittadini, ringraziamo chi ci ha dato la fiducia e personalmente ringrazio la mia squadra per il lavoro svolto. Ora ci impegneremo come minoranza”.

Di seguito le preferenze ottenute invece dalla lista a sostegno di Barbara Maglia Per Valvarrone: Mauro Bazzi 26; Silvana Anelo 12; Roberto Pozzoli 3; Angela Buzzella Ganzinelli 6; Giacomo Calvi 6; Kevin Bianchi, 2; Deborah Bianchi 2.

A Oliveto Lario riconfermato il sindaco uscente Bruno Polti (lista civica Oliveto Lario per Tutti) che ha battuto in maniera molto netta i suo avversari con il 58,64% (373 voti). Secondo Fabio Sampietro (lista civica – Oliveto nel Cuore) con il 25,78% (164 voti) e terzo Pierfranco Negri (lista civica Insieme per Oliveto) con il 15,56% (99 voti).

Soddisfatto il primo cittadino riconfermato: “La vittoria stata di ben oltre le previsioni, abbiamo preso il 58,5%, con tre liste in campo non ce lo aspettavamo – ha commentato – soprattutto la cosa che mi ha fatto più piacere è l’aver largamente vinto in tutte e tre le frazioni, Onno prima di tutte, poi Limonta e Vassena. Ora ci rimettiamo al lavoro per Oliveto, con la competenza e il supporto di persone che hanno già dimostrato il loro valore e tanti giovani”.

Il commento di Fabio Sampietro, candidato sindaco con la civica Oliveto nel Cuore: “Prendiamo atto della vittoria netta di Bruno Polti, anche se per noi non è così netta come vuole far credere. Crediamo che dovrebbero fare una riflessione in più sul modo di porsi verso chi non la pensa come loro – ha dichiarato – ora torneremo in opposizione e non faremo sconti a nessuno. Continueremo a perseguire gli obiettivi di cui abbiamo parlato negli scorsi 5 anni e in campagna elettorale: parlare con la cittadinanza, affrontare veramente i problemi del paese”.

Promette un’opposizione costruttiva ma rigida anche Pierfranco Negri, candidato di Insieme per Oliveto: “Vorrei ringraziare i ragazzi della lista e gli elettori che ci hanno dato fiducia – ha commentato – A questo punto sarà opposizione, per il bene del paese, se ci sono cose negative lo diremo, senza paura. Costruttivi, ma rigidi”.

Altra netta vittoria a Robbiate dove è stato riconfermato il sindaco uscente Daniele Villa (lista civica Continuità e Progresso) con il 65,69% (1467 voti), niente da fare per lo sfidante Alessandro Danza (lista civica Cambia Robbiate) che si è fermato al 34,30% (766 voti).

Ecco le preferenze ottenute dai candidati consiglieri della lista Continuità e Progresso di Daniele Villa: Gianfranco Brivio 63; Antonella Cagliani 178; Pietro Campana 80; Elisabetta Codara 76; Eleonora Dozio 42; Silvia Teresa Galimberti 17; Mario Giovanardi 79; Filippo Perego 42; Alessandro Pozzoni 38; Federico Scuglia 67; Donata Maria Grazia Sorrentino 29; Giancarlo Visigalli 39.

Di seguito le preferenze ottenute dai candidati consiglieri di Cambia Robbiate a sostegno di Alessandro Danza: Cesare Casati 35; Filippo Lodovico Casalini 14; Stefano Vaglio 49; Alessandro Villa 9; Emma Porta 21; Pierantonio Villa 28; Monia Cricri’ 26; Giulio Alfarano 16; Lorena Martini 24; Alberto Colombo 23; Cristina Varisco 21; Valentino De Gregorio 4.