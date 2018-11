LECCO – Parte la mobilitazione di Forza Italia a Lecco: sabato lo stand del partito berlusconiano sarà in piazza Garibaldi per una prima iniziativa tra la cittadinanza. Lo slogan, coniato dal centro destra e già pronto per la prossima campagna elettorale, è “Lecco merita di più”.

“Per chi non si dà per vinto, per chi vuole riflettere, per chi ci crede; per chi è lecchese di nascita e per chi lo è d’adozione, con la convinzione che #leccomeritadipiù, inizia un percorso di ragionamento sulla città, su quello che c’è, su quello che si può sviluppare, su quello che manca e che si vorrebbe. Idee, dalle più semplici a quelle più complesse e futuristiche, ma che servano a dare il polso sulle richieste di chi la città la vive e la frequenta” spiegano da Forza Italia.

Dalle 10 alle 13, saranno presenti in Piazza Garibaldi per “la prima tappa di una raccolta di idee e proposte per la nostra Città – sottolineano – La prima di una serie di iniziative che vogliono coinvolgere tutti i lecchesi e a tutti i livelli sul ragionamento per lo sviluppo della città. Invitiamo tutti i cittadini e tutto coloro i quali ritengono che Lecco merita di più a venire a trovarci per scambiare idee e riflessioni sul futuro della città. Nel gazebo troverete persone in ascolto e una cartolina sulla quale appuntare ciò che pensate debba impegnare la nostra amministrazione del futuro Invitiamo chi vuole parlare della città a utilizzare su tutti i social l’hastag #leccomeritadipiù”