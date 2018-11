LECCO – Una notizia positiva per le finanze di Palazzo Bovara quella del nuovo svincolo dei fondi dell’avanzo di amministrazione, decisa dal Governo ad ottobre, che ha consentito anche al Comune di Lecco, così come altri enti locali, di effettuare ulteriori investimenti nel corso del 2018.

La Giunta Brivio ha deciso di impiegare i fondi sbloccati per coprire parte del finanziamento dedicato all’acquisto del nuovo municipio, ovvero lo stabile dell’ex Politecnico di via Marco d’Oggiono, per circa 2,7 milioni di euro su un totale di 5,7 milioni del costo complessivo, andando così a ridurre il mutuo contratto.

I fondi serviranno a coprire anche le spese degli interventi di ristrutturazione del Bione, 760 mila euro per i lavori che interesseranno la parte esterna del centro sportivo, la pista d’atletica, gli spogliatoi e il rifacimento di alcuni campi.

I danni del maltempo delle ultime settimane sono costati 240 mila euro di lavori in somma urgenza, spese che saranno coperte sempre grazie alle risorse svincolate.

A Linee Lecco saranno assegnati 180 mila euro per la sistemazione del nuovo parcheggio di via Grassi, ancora da inaugurare, e quello della Ventina a Pescarenico, che aprirà anche in orario serale con abbonamenti anche per i residenti. “Si tratta solo di un contributo rispetto al costo che la società dovrà affrontare per la sistemazione dei due silos”.

Infine, altre risorse saranno investite per la spese di manutenzione della torre campanaria della Basilica di San Nicolò, 25 mila euro, 49 mila euro per la partecipazione alla nuova società mista che gestirà i servizi sociali ed altri 70 mila euro destinati alle scuole paritarie per il sostegno agli alunni con disabilità.

Un punto, quest’ultimo che ha acceso le critiche della sinistra in aula con Alberto Anghileri e, fuori dall’aula, da parte di Vivere Lecco con il coordinatore Ezio Venturini a denunciare come il Comune destini già 350 mila euro alle scuole dell’infanzia paritarie per la gestione della disabilità. Il sindaco ha replicato che il contributo è previsto dalla convenzione già stipulata con gli enti paritari.

“Tutte queste operazioni – ha proseguito Brivio – non erano preventivabili ad inizio anno, sono rese possibili da un’ulteriore apertura decisa dal Governo, sulla scia di quanto già fatto per due volte dai Governi precedenti”.

Dal centrodestra, Filippo Boscagli ha bacchettato l’amministrazione: “Queste risorse vengono di fatto reinvestite in spese che erano già previste, andando a ridurre l’indebitamento del Comune, sarebbe stato invece preferibile utilizzarli per fare altre cose, il porticciolo o il nuovo depuratore per esempio, opere che la città aspetta da tempo”.