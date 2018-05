CALOLZIOCORTE – “Consapevolezza di quelli che sono i reali problemi di Calolziocorte e desiderio di fare qualcosa in maniera concreta e nuova”. Questi i due elementi fondamentali che hanno spinto Roberto Monteleone a creare una lista e candidarsi alla poltrona di sindaco.

Oggi pomeriggio, sabato, nella cornice del monastero del Lavello si è tenuta la presentazione della lista Sentimento Civico: “Vogliamo partire dai piccoli problemi, cose semplici, e affrontarli da una prospettiva nuova ma soprattutto diversa da quello che abbiamo visto negli ultimi 30 anni – ha detto Monteleone -. Vogliamo mettere la persona al centro di ogni progetto che decideremo di portare avanti, preoccuparci delle vere esigenze e necessità dei cittadini. Intorno a questo punto di partenza costruiremo tutto il resto”.

Politiche sociali, lavoro, scuola, cultura, sport, territorio e sicurezza, questi i sette punti fondamentali della campagna elettorale di Sentimento Civico: “Non siamo qui per promettere grandi cose, sarebbe troppo facile, quello che possiamo promettere è il nostro massimo impegno e un nuovo modo di affrontare le cose, partendo dai problemi più semplici che spesso sono anche quelli più sentiti dai cittadini. Ad esempio, come affrontare le questioni legate alla sicurezza? Il degrado c’è in quelle zone che vengono abbandonate perciò noi ci batteremo perché una scuola non venga chiusa o cercheremo di aiutare un negozio a sopravvivere perché chiunque fa impresa sul territorio porta ricchezza in senso generale”.

La squadra è composta da volti tutti nuovi: “Sono persone di cui vado fiero e sono orgoglioso. Molti pensavano che non saremmo riusciti a proporre la nostra lista e invece siamo qui per portare sullo scenario una ventata di novità e lo facciamo con volti nuovi le cui competenze spaziano in tutti i campi della società. Andremo nelle piazze, busseremo casa per casa per spiegare il nostro progetto e ascoltare le persone”.

Infine, due parole sul nome e il simbolo scelto per la lista: “Abbiamo voluto abbinare alla parola ‘civico’ un termine profondo che venisse da dentro; abbiamo scelto ‘sentimento’ perché in quello che facciamo ci mettiamo il cuore. Il cigno è il nostro simbolo, abbiamo scelto questo animale perché richiama forza, coraggio, ma soprattutto fedeltà. Vogliamo siglare un patto indelebile con chi ci voterà, promettiamo di dare il massimo di noi stessi”.

I candidati della lista Sentimento Civico a sostegno di Roberto Monteleone: Romilda Maria Bolis (insegnante) 54 anni; Alessio Frigerio (Operatore meccanico specializzato) 30 anni; Gabriele Cristalli (Imprenditore) 23 anni; Emanuela Dalle Vedove (Impiegata) 55 anni; Alberto Sgrò (Docente) 48 anni; Stefania Bonacina (Tecnico di laboratorio) 39 anni; Stefano Conti (Grafico) 28 anni; Marcello Giro (Docente – Consulente) 52 anni; Luisa Bonacina (Docente) 35 anni; Antonella Sacchi (Funzionario pubblico) 60 anni; Martial Roland Boade (Tecnico specializzato) 43 anni; Simone Gandolfi (Design del suono) 29 anni; Antonio Conti (Funzionario addetto vendite) 59 anni; Diana Bonacina (Casalinga).