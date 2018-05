LIERNA – Riceviamo e pubblichiamo la nota del vicesindaco di Lierna e segretario della circoscrizione di Lecco della Lega Nord, Silvano Stefanoni, in merito al nuovo bando sull’accoglienza diffusa dei richiedenti asilo, promosso nel lecchese:

“26 milioni di euro! Pazzesco! Il salasso continua nella nostra provincia. Se da un lato qui i Consiglieri provinciali si dimettono, perché con coscienza per la mancanza di fondi, dovuta alla scellerata scelta della riforma Delrio, non riescono a pianificare la manutenzione delle strade e delle scuole ed i Sindaci non sanno più quale acrobazia inventarsi per portare avanti l’ordinaria amministrazione, dall’altro troviamo 26 milioni di euro, per mantenere i presunti profughi per un anno ancora.

E così silenziosamente svendiamo il nostro territorio con le nostre tradizioni e la nostra cultura. Perché è noto, che i milioni di euro elargiti con i bandi per l’accoglienza diffusa, stanno servendo e sono serviti, per accogliere migliaia di persone, che non hanno alcun diritto di restare nei nostri comuni, ad oziare e senza alcuna dignità umana. E se poi pensiamo, che pochi di loro fuggono dalla guerra, chi stiamo ingrassando?

Ed ecco la sconcertante e scottante risposta: questi soldi pubblici sono bruciati, per favorire gli affari di fameliche cooperative e di privati disposti a tutto pur di guadagnare.

Lecco e la sua provincia hanno già dato a sufficienza: come Lega chiediamo di fermare questa invasione, che porta solo insicurezza, degrado, malavita e toglie risorse importanti per i nostri cittadini!”

Silvano Stefanoni

Segretario di Circoscrizione di Lecco