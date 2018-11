LECCO – Troppe strade sono pericolose in città: ne è convito Filippo Boscagli, consigliere del centrodestra che lunedì, all’indomani dell’incidente di via Gorizia (vedi articolo), è intervenuto in aula per chiedere al Comune interventi migliorativi per la viabilità.

“Alcune vie cittadine, larghe e rettilinee, prestano il fianco, purtroppo, a chi vuole eccedere in velocità – ha spiegato Boscagli – via Gorizia come viale Valsugana o corso Martiri, solo per citarne alcune”.

Altrove in passato, ha ricordato il consigliere, si era riusciti a migliorare la situazione, in via dell’Eremo per esempio, con l’introduzione di alcune rotatorie che hanno ridotto la velocità di transito dei veicoli.

“Serve un’analisi di tutto il tessuto cittadino – ha concluso Boscagli – in modo da poter studiare le soluzioni necessarie alle strade più sensibili all’incidentalità”.

L’incidente avvenuto domenica notte in via Gorizia