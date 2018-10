LECCO – “Alla luce del voto espresso in Consiglio comunale sul progetto dello svincolo, in qualità di eletto nella lista Mandello al Centro in rappresentanza di Forza Italia, tengo a precisare che Forza Italia sostiene fortemente la realizzazione dello svincolo in quanto risolverà anni di problemi viabilistici per i mandellesi” dichiara Francesco Silverij, esponente del direttivo provinciale di Forza Italia ed ex Consigliere comunale a Mandello del Lario.

“Mi permetto di ricordare che la realizzazione dello svincolo era nel programma elettorale della lista Mandello al centro; lista con cui sono stato eletto nelle scorse elezioni amministrative” spiega il forzista.

“Lo realizzazione dello svincolo sulla SS 36 -continua Silverij- è un’opera strategica necessaria anche in ottica turistica al fine di agevolare il transito veicolare dei turisti”.

“La presa di posizione degli attuali Consiglieri comunali del gruppo Mandello al Centro, se pur legittima, è di carattere personale e non inficia nella maniera più assoluta la convinzione con cui Forza Italia sostiene da sempre il progetto” conclude Francesco Silverij.