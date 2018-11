VALMADRERA / MILANO – “Sui territori la Lega si schiera contro gli inceneritori, consapevole di quanto questi impianti siano malvisti dai cittadini. Anche gli esponenti leghisti del lecchese sono contrari al prolungamento della vita dell’inceneritore ma in Regione invece stanno cercando di far arenare ogni decisione. Serve quanto prima un chiarimento e una presa di posizione netta”.

Arrivano dal Pirellone le parole di Raffaele Erba, Consigliere regionale del M5S Lombardia e dirette alla Lega, alleata al governo nazionale ma dalla parte opposta al Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia. Eppure entrambi i partiti hanno assunto nel lecchese posizioni molti simili, contrari al progetto di teleriscaldamento a cui sarebbe destinato oggi l’inceneritore di Valmadrera.

“Da mesi in Commissione regionale ambiente – spiega il portavoce – si deve decidere di vincolare il progetto del teleriscaldamento che terrebbe ancora in vita Silea per oltre 30 anni al completamento dello studio che dovrebbe far emergere le ricadute per il territorio. Studio che a seguito di una nostra interrogazione risulta non completato e che ancora deve pervenire alle parti interessate per le dovute valutazioni. La nostra richiesta è di semplice buon senso per non decidere alla cieca”.

“La Lega, che a parole sul territorio si è sempre dichiarata contro, sta sposando la linea dell’asse Pd-Forza Italia nel tentativo di attuare ad ogni costo il progetto del teleriscaldamento, ancora prima di ricevere i dati. In Lombardia, regione che detiene la maglia nera dell’incenerimento con i suoi 13 inceneritori, abbiamo assistito troppe volte alle giravolte della Lega appena i provvedimenti iniziano ad arrivare sui tavoli dove si prendono le decisioni, lontano dai cittadini. Da un lato si dicono contrari a ricevere i rifiuti da altre regioni ma nei fatti non si adoperano per risolvere la questione”conclude Erba.