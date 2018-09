LECCO – “Non vogliamo che il Teleriscaldamento diventi il cavallo di Troia per prolungare, la vita del forno inceneritore di Valmadrera”. Questa è la posizione ribadita dalla Lega, condivisa anche a livello regionale, riguardo al progetto che coinvolgerà i comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera.

Il Carroccio precisa di non aver mai ritenuto “la tecnologia della Termodistruzione dei rifiuti come un male assoluto, ma una tecnologia umana utilizzata (ormai da quaranta anni) anche nel territorio Lecchese , per risolvere il problema rifiuti, in attesa che si affermino quell’insieme di nuove tecnologie e comportamenti culturali umani, che limitino la quantità di rifiuti che devono subire questo trattamento”.

Ma è la stessa Lega a ricordare che “la Giunta Regionale (con DCR N.209 del 3 dicembre 2013) ha previsto lo spegnimento degli impianti di incenerimento con preminenza di quelli di piccole dimensioni e di vecchia concezione” e quindi di aver promosso in Regione “una riflessione che superasse il progetto Teleriscaldamento a valle del forno inceneritore di Valmadrera, ottenendo assieme ad altri la formazione di un tavolo tecnico volto al superamento del progetto teleriscaldamento, in uno scenario di spegnimento del termo distruttore di Valmadrera”.

“In queste settimane stiamo proseguendo a lavorare su questa linea. La nostra convinzione è che programmando un progetto di lungo periodo (almeno 40 anni) la comunità debba conoscere almeno le vere linee portanti che lo sostengono”.