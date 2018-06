LECCO – “4.0 identifica la quarta rivoluzione industriale, che realizza un nuovo modo di rapportarsi al contenuto tecnologico e all’innovazione organizzativa concentrato su efficienza e velocità. Che posto può avere il turismo e come deve ‘rivoluzionarsi’ la politica turistica in un mondo 4.0 ?”

Per trovare risposte concrete e attuabili a tale domanda Fratelli d’Italia Lecco organizza per questa sera, lunedì 18 giugno, alle ore 21, presso la sala convegni della Banca Popolare di Sondrio in Corso Martiri della Liberazione a Lecco, il convegno “Turismo 4.0: opportunità da cogliere, sfide da vincere”.

Dopo i saluti del coordinatore provinciale Giacomo Zamperini, interverranno l’on. Alessio Butti, il cons. reg. Mauro Piazza, il cons.reg. Antonello Formenti, il sindaco di Vendrogno e presidente del BIM Cesare Galli, l’assessore con delega al turismo di Bellagio nonché coordinatore distretto turistico del Centro lago Luca Leoni; modera il dibattito Enrico Castelnuovo.

“Partendo dal presupposto che l’evoluzione in atto nel comparto turistico sta creando grandi aspettative tra gli operatori del settore, si rende necessario ora più che mai ragionare in sinergia e in coordinamento tra le diverse istituzioni e le diverse competenze economiche e infrastrutturali e, soprattutto, fare scelte incisive e ben definite – spiegano da Fratelli d’Italia – Saranno toccati temi che non sono a sé stanti, ma che trovano un senso e un input l’uno nell’altro: il dibattito sui livelli del lago e sulla navigazione, la sburocratizzazione del settore turismo, la destinazione delle imposte di soggiorno, il marketing territoriale, il ruolo strategico che può svolgere la Regione”.