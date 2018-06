LECCO- Si è svolto in un clima di fattiva collaborazione l’incontro pubblico organizzato da Fratelli d’Italia Lecco “Turismo 4.0 – opportunità da cogliere, sfide da vincere” lunedì 18 giugno presso la Sala convegni della Banca popolare di Sondrio, e che ha visto in sala la presenza di diversi amministratori locali e operatori turistici del territorio.

All’incontro, promosso e moderato dall’ arch. Enrico Castelnuovo, hanno infatti preso parola rappresentanti istituzionali e operatori del comparto turistico lariano. Le opportunità da cogliere, per gli organizzatori dell’iniziativa, sono infatti le sfide da vincere se si vuole realmente che attraverso la valorizzazione e la riqualificazione di servizi e del territorio in generale si approdi concretamente alla vocazione, alla mentalità e alla progettazione e alla gestione turistica.

All’intervento del consigliere regionale di Forza Italia Mauro Piazza, sul ruolo strategico che Regione Lombardia ha assunto e può rafforzare in seguito alla L.R. 27/2015 in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo, soprattutto per quanto riguarda il riordino delle nuove modalità di turismo e dei nuovi strumenti di ricettività, ha fatto eco quello dell’on. Alessio Butti di Fratelli d’Italia, che nel focalizzare l’attenzione del pubblico sulla necessità della regionalizzazione della navigazione dei Laghi, per la quale ha depositato una proposta di legge (in corso di calendarizzazione) che indica entro quanto tempo lo Stato deve attuare il trasferimento delle competenze e delle risorse alle Regioni, ha messo in evidenza come la regionalizzazione di tale servizio non solo favorirebbe una più pronta risposta ai bisogni locali, ma complessivamente gioverebbe, se inserito con lungimiranza in un disegno a più ampio raggio, allo sviluppo e al potenziamento turistico, ambientale ed economico.

L’esigenza di investire nelle infrastrutture e nei trasporti è stata ripresa nei rispettivi interventi da Cesare Galli (Fratelli d’Italia Lecco), sindaco di Vendrogno e presidente del BIM, che nel sottolineare la problematicità infrastrutturale della sicurezza stradale in Valsassina ha ribadito quanto sia doveroso investire sui servizi se si vuole avere turismo di qualità; e Luca Leoni, assessore al turismo a Bellagio nonché coordinatore distretto turistico del Centro lago, che oltre a ribadire che “senza trasporti non esiste turismo” ha anche lanciato la proposta che gli albergatori abbiano voce in capitolaoin merito alle destinazioni delle tasse di soggiorno, affinché queste siano destinate efficacemente alle politiche turistiche locali.

Il consigliere regionale Antonello Formenti (Lega – Salvini Premier) si è invece soffermato sul tema della sburocratizzazione, auspicando una normativa più semplice nella sua applicazione, ma anche contrastando chi si nasconde dietro l’alibi della eccessiva difficoltà burocratica per giustificare la propria attività in nero. Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Lecco Giacomo Zamperini ha, infine, auspicato che i temi trattati nel corso della serata siano lo spunto per ulteriori tavoli di confronto e collaborazione.

In chiusura di dibattito l’on. Alessio Butti ha trattato con forte convinzione la sfida da vincere posta da una nuova pianificazione dei livelli del lago.

“Occorre una visione vasta del territorio che non isoli la questione dei bassi livelli lacuali dalle inevitabili interazioni con la gestione dei serbatoi alpini idroelettrici o dalle esigenze del sistema irriguo a valle o con quelle del Parco Adda Sud. Si deve intervenire complessivamente ed organicamente nella struttura, ossia nella bacinizzazione di tratti di canali di derivazione, nella normativa per le regolazioni, nella gestione pensando a forme di perequazione degli impatti negativi. Dobbiamo lavorare – ha proseguito Butti – ad una piattaforma che possa essere valido strumento per affrontare e pianificare con largo anticipo scenari climatici e socioeconomici. Regione Lombardia introita qualche decina di milioni di euro dai canoni dei privati e destinarne uno ad un progetto che coinvolge praticamente tutto il nord Lombardia non sarebbe un sacrificio enorme, soprattutto se a titolo di anticipazione. Di questo progetto scientifico Regione Lombardia, Politecnico e Consorzio dell’Adda devono essere artefici e fautori le CCIAA, i BIM lago di Como, Brembo e Serio, il GAL dei due laghi, l’Autorità di bacino, la gestione governativa della Navigazione. Perché sento parlare di restituire la navigabilità dei Navigli milanesi, bella idea, ma si parte sempre da qui, dall’Adda.”