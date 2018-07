VALMADRERA – L’avanzo di bilancio verrà destinato alla scuola e alla casa di riposo. Questo uno dei punti approvati durante il consiglio comunale tenutosi a Valmadrera, lunedì scorso.

A illustrare la decisione è stato l’assessore al bilancio Antonio Rusconi durante la discussione del punto “Variazione di assestamento generale con applicazione avanzo di amministrazione e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio”: “Si è approvato in sede di investimenti di destinare un ulteriore avanzo di 85 mila euro per arredi della Casa di Riposo (40 mila euro), arredi della scuola media (20 mila euro) e acquisto hardware e software per uffici (25 mila euro). Inoltre i responsabili dei servizi hanno certificato che non sono presenti debiti fuori bilancio e il permanere di una situazione di equilibrio di bilancio”.

Durante il consiglio c’è stata la nomina del revisore unico per il triennio 2018-2021, Rusconi ha ricordato come dal 2012 la scelta del revisore dei conti nelle amministrazioni comunali venga decisa attraverso una estrazione dall’elenco dei revisori che si svolge in Prefettura: “Ringraziato il ragionier Claudio Quadranti che ha svolto con competenza questo ruolo in questi tre anni – ha detto – ha comunicato che il 9 agosto subentrerà il dottor Antonio De Francesco di Vimodrone, primo estratto che ha accettato l’incarico”.

Infine è stato votato l’aggiornamento del piano delle alienazioni che prevede la vendita di due beni che si sono resi disponibili negli ultimi mesi e dunque classificati come patrimonio disponibile: “Un appartamento donato anni fa al comune di 62 mq in via F. Rocca in cui è venuta a mancare la persona che l’aveva in affitto e una piccola striscia di terreno di circa 80 mq a confine di un fabbricato produttivo in costruzione. Il ricavato della vendita dell’appartamento sarà destinato a spese della Casa di Riposo come indicato nell’atto di donazione. Per entrambi si prevede un bando pubblico”.