VALVARRONE – Inizia la nuova storia del Comune di Valvarrone: con il primo consiglio comunale, mercoledì sera, si è ufficialmente insediata la prima amministrazione comunale della nuova realtà nata dalla fusione tra Introzzo, Vestreno e Tremenico.

Luca Buzzella, eletto sindaco nelle recenti elezioni, ha prestato giuramento nell’aula consiliare, presentando la sua squadra di governo, a partire dal vicesindaco Ferruccio Adamoli, al quale sono state conferite le deleghe al Bilancio, al Personale e al Turismo, e l’assessore Franco Memeo, con delega ai Servizi Cimiteriali e ai Rifiuti.

Le altre funzioni sono tutte, tra cui i Servizi Sociali, i Lavori Pubblici, l’Ufficio Tecnico e l’Ecomuseo, restano in carico al neo primo cittadino.

“E’ per me un onore, quello di essere stato scelto dai nostri cittadini come primo Sindaco – ha sottolineato Buzzella nel suo intervento – Io e i miei consiglieri siamo ben consapevoli della grande responsabilità di cui ci siamo fatti carico nel dover mettere in pratica la chiara volontà popolare espressa in occasione del referendum dello scorso 22 ottobre. Sicuramente l’esperienza di oltre vent’anni di Unione ci sarà di grande aiuto. Esperienza, che esaurita la sua spinta, è sfociata appunto nel nuovo comune di Valvarrone”.

Un’unione, tra le prime ad essere stata realizzata in Italia e che comprende anche il comune di Sueglio (rimasto fuori dalla fusione) oggi in fase di scioglimento e in liquidazione dal 1 di maggio. A guidarla attualmente è il commissario, il dott. Chiappa, con il quale prosegue in queste settimane un’interlocuzione diretta con Valvarrone e Sueglio, per le fasi conclusive dell’Unione.

In particolare si sta cercando di capire se e come usufruire dei lavoratori legati a questa istituzione, soprattutto per l’ufficio tecnico, rimasto sprovvisto dell’incaricato. “Partiremo immediatamente dalla strutturazione dell’ufficio tecnico, che è di fondamentale importanza per poter dare risposte concrete ai cittadini, per tutelarne la loro sicurezza e per realizzare buona parte di quanto scritto nel nostro programma” assicura il sindaco.

In cantiere ci sono molti progetti portati avanti negli anni precedenti sui singoli territori comunali e che troveranno ora la loro realizzazione, tra cui la messa in sicurezza delle strade.

“La nostra sarà un’azione amministrativa improntata sull’equilibrio e sull’equità, affinché nessuno si senta trascurato – ha proseguito il sindaco – I nostri intervenni saranno mirati a risolvere nel migliore dei modi le varie criticità. Ai nostri cittadini chiedo solo un po’ di pazienza e comprensione. Come tutti noi ben sappiamo, ad ogni livello la macchina amministrativa è rallentata da una stratificazione normativa e da una serie di vincoli che frenano ogni più energico slancio e creano enormi perdite di tempo, incomprensibili a coloro che non sono addentro la cosa pubblica. D’aiuto in tutto questo sarà anche la responsabilità con cui la maggioranza e la minoranza eserciteranno il ruolo a loro assegnato. Il mio auspicio è che ci possa essere un sereno e costruttivo confronto nel rispetto delle idee di tutti”.