VALVARRONE – Il nuovo comune aspetta il suo primo sindaco: Valvarrone, nato dalla fusione tra Vestreno, Introzzo e Tremenico, si prepara ad eleggere il primo cittadino alle amministrative che si terranno a giugno.

Sarà una corsa a due per la guida dell’amministrazione comunale, due sono infatti i candidati alla poltrona di primo cittadino: in lizza c’è l’ex sindaco di Introzzo, Luca Buzzella, e l’ex vicesindaco di Vestreno, Barbara Maglia, assessore alla cultura e allo sport nella giunta di Mauro Bazzi.

Due sono anche le liste civiche che sostengono i candidati. Buzzella si presenta con “Valvarrone Progetto Comune” insieme a Ferruccio Adamoli, Mauro Ambrosioni, Aristide Stefano Arnoldi, Mirco Buttera, Alessandro Buzzella ed Eric Buzzella, Franco Memeo, Rina Pandiani e Caterina Tagliaferri.

“Per Valvarrone” è invece la lista che sostiene Barbara Maglia e di cui fanno parte Mauro Bazzi, Silvana Anelo, Roberto Pozzoli, Angela Buzzella Ganzinelli, Giacomo Calvi, Kevin Bianchi, Deborah Bianchi.

Il neo Comune è nato ufficialmente il 1° gennaio di quest’anno ed è oggi retto dal viceprefetto Stefano Simeone in attesa dell’elezione del sindaco. Il municipio sarà stabilito ad Introzzo che per 20 anni è stato sede dell’Unione dei Comuni della Valvarrone, la prima a realizzarsi in Italia