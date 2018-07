VARENNA – Continua lo scontro a distanza tra l’ex sindaco di Varenna, Carlo Molteni, e Rocco Cardomone, oggi all’Ufficio Tecnico del comune della Perla del Lario, in passato sindaco di Abbadia e Consigliere provinciale delegato ai Lavori Pubblici.

Ad accedere la discussione è la sentenza del Tar sul caso della rotonda, mai realizzata alle porte della cittadina rivierasca (leggi qui per saperne di più)

Qui la replica di Molteni:

“Bene, vedo che il relatore Cardamone, ottimo esempio di galateo istituzionale, ha tenuto il seguito della sua conferenza iniziata con l’incontro pubblico a Varenna.

Tengo a precisare che la strenua difesa di cartone sul fatto che il TAR non sia entrato nel merito del contratto è errata. Infatti dalla pagina 6 alla 16 della sentenza viene ampiamente dibattuto l’argomento riconoscendo all’Amministrazione di Varenna validità e regolarità dell’operato.

Ma la cosa grave sulla quale oggi si soffermano a loro giustificazione sia il Sindaco che il nostro relatore è che il TAR abbia dato ragione alla ditta Carnazzola per un vizio di forma e cioè che tutto il trambusto operato dagli amministratori di Varenna tramite i loro “tecnici/funzionari” era già partito in ritardo, quindi senza possibilità di vittoria. Allora perché hanno messo in atto tutto questo?

Se i nostri prodi lo prevedevano perché illudere un’amministrazione comunale, soprattutto se alla fine non paghi il danno del tuo operato. Ciò è di una gravità assoluta per chi si professa “tecnico e non politico”. Ma supponiamo non lo sapessero. Beh, a questo punto potremmo fare sì delle conferenze per stigmatizzare come non si deve operare nell’interessa della Pubblica Amministrazione.

Si sa, la mia esperienza nell’amministrazione mi ha fatto capire molte cose una tra le tante: quando l’amministrazione (politica) è debole, “comandano i funzionari”; purtroppo è ciò che è avvenuto a Varenna.

Il nostro relatore minimizza sul ruolo da lui ricoperto in Provincia. Come mai? “Solo” consigliere delegato, per forza, con la nuova legge gli assessori sono aboliti e sostituiti dai consiglieri con incarico. Perché si tira indietro? Non lo capisco. Eppure alle due conferenze di servizi era presente ed ha espresso chiaramente, in forza dell’incarico datogli dal Presidente della Provincia, il suo parere favorevole.

Si parla di opere pubbliche. Bene. Vogliamo parlare della pista ciclabile da Abbadia all’Orsa Maggiore progettata quando il nostro era Sindaco di Abbadia?

Da ultimo. L’allora gruppo di minoranza presente l’attuale sindaco, all’indomani dell’aggiudicazione fece un esposto in Procura per presunte irregolarità nella conduzione della gara. La Procura dopo le indagini di rito attraverso i suoi periti giunse alla conclusione che la gara fu stipulata regolarmente e non si ravvisavano fatti penalmente rilevanti.

Mi inviti caro Cardamone alla sua prossima conferenza. L’ascolterò con attenzione”.

Carlo Molteni

