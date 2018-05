VARENNA – Comincia a prendere forma il 64° Convegno di Studi Amministrativi, organizzato anche quest’anno dalla Provincia di Lecco con la Corte dei Conti.

Dopo il via libera da parte del Consiglio Provinciale dello scorso 29 novembre, Amedeo Bianchi, già Segretario Generale e Direttore Generale della Provincia di Lecco, ora Consigliere della Corte dei conti, a cui sono state affidate, anche per la prossima edizione, la progettazione e la direzione organizzativa del Convegno, si è messo subito al lavoro per organizzare al meglio la consueta manifestazione in Villa Monastero.

Nei giorni scorsi il Consigliere Bianchi si è incontrato, negli uffici di viale Mazzini, con il presidente della Corte dei conti Angelo Buscema per definire i primi fondamentali dettagli: l’edizione 2018 si terrà a Varenna dal 20 al 22 settembre e avrà come tema Vincoli finanziari, sviluppo economico e qualità dei servizi: strumenti e garanzie.

Un tema quanto mai importante e attuale, scelto con l’obiettivo di far emergere spunti di riflessione e di confronto utili al miglioramento della Pubblica Amministrazione e, innanzitutto, del suo rapporto con i cittadini.

Il Comitato scientifico e di coordinamento è composto dai presidenti di Sezione della Corte dei Conti Luciano Calamaro, Carlo Chiappinelli, Gaetano D’Auria, Tommaso Miele, Mauro Orefice e Simonetta Rosa.

Come da tradizione il Convegno di Studi Amministrativi ospiterà relatori di grande caratura e personalità del mondo giuridico, scientifico, economico e istituzionale. Si aprirà il giovedì pomeriggio per concludersi il sabato mattina con una Tavola rotonda. Il Convegno sarà accreditato dagli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti. Sono state inoltrate richieste di patrocinio a enti e istituzioni a livello provinciale, regionale e nazionale.

Nei prossimi giorni il consigliere Bianchi si recherà ancora a Roma per incontrare il presidente Buscema ed è prevista una riunione del Comitato di coordinamento. Presto sarà quindi disponibile una prima bozza del programma del Convegno.