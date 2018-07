MILANO / LECCO – Il vice presidente dello Snag Nazionale, Carlo Monguzzi (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai); il presidente dello Snag/Confcommercio Lecco, Filippo Cavolina; il presidente dello Snag/Confcommercio Como, Enrico Righi e il dottor Renato Cavalli, hanno incontrato il presidente dell’Anci Lombardia, Virginio Brivio e il vice segretario Rinaldo Redaelli.

L’incontro, chiesto dallo Snag Nazionale, è stato molto proficuo: nello specifico si sono analizzate le possibile azioni a sostegno della filiera della carta stampata, valorizzando al meglio la rete delle edicole lombarde composta da oltre 4.500 imprese.

Nell’incontro è stata sottolineata la strategica importanza della rete di vendita di quotidiani e periodici sia a livello regionale che nazionale. L’Anci Lombardia, tramite il proprio presidente e il vice segretario, ha dato la massima disponibilità per avviare un percorso comune di collaborazione basato principalmente su due interventi: verificare presso l’Anci Nazionale lo stato di fatto dell’accordo intercorso con la Fieg in data 2 ottobre 2017 e richiedere l’estensione dell’accordo alle organizzazioni sindacali dei rivenditori. In secondo luogo chiedere alla Regione Lombardia, settore Commercio, la ripresa dei lavori del tavolo avviato nella precedente legislatura, che ha visto l’assunzione di provvedimenti importanti a favore della valorizzazione della rete delle edicole.

“Lo Snag Nazionale coglie l’occasione per ringraziare l’Anci nella persona del suo presidente Virginio Brivio e del vice segretario Rinaldo Redaelli per l’accoglienza e la fattiva collaborazione riscontrata”.