LECCO – “Chiaro che la Giunta, come dice il Sig. Sindaco, non è un club di amici, ma neppure può essere un centro per l’impiego e tanto meno un ufficio di collocamento. La Giunta dovrebbe essere l’espressione di tutte quelle forze politiche che nel maggio 2015 parteciparono e contribuirono alla vittoria di Virginio Brivio”.

Vivere Lecco risponde alle dichiarazioni del sindaco, intervenuto in consiglio comunale dopo l’annuncio dell’uscita dalla maggioranza della lista che fa capo all’ex assessore Ezio Venturini.

“Pd, Appello e Vivere Lecco. Oggi non é più così ,una cifra sovrastimata tra Assessori e presidente del Consiglio per appello per Lecco, un santo in paradiso per i pochi voti ricevuti, qualche Assessore proveniente dalla lista Pd e tre nominati esterni di cui uno schierato nettamente (come da precedenti elezioni politiche con Liberi e Uguali) da una parte non in sintonia con la coalizione Pd – prosegue la nota stampa di Vivere Lecco – Nessun esponente quindi di Vivere Lecco, espressione inequivocabile di una volontà del voto del 2015 per Virginio Brivio”.

“Per cui non è una questione di club di amici o un C.d.a.,ma di un concreto problema politico: prendere centinaia di voti e buttarli nell’immondizia – concludono- Tutto legittimo , ci mancherebbe ma politicamente scorretto di fronte ai nostri e suoi elettori , per cui invitiamo il Signor Sindaco a non cercare di girare la frittata con inutili giri di parole … La frittata é bruciata ,anche se la si gira saprà sempre di bruciato”.