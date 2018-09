RUBRICA – Le vacanze non solo portano i fili di troppo, anzi, fanno bene alla silhouette e mantengono in linea; proprio in estate aumenta la voglia di prendersi cura di se e del proprio corpo, ci si muove di più, quindi, perché non mantenere i benefici delle vacanze?

Mangiare sano è la soluzione per prolungare gli effetti positivi delle vacanze, tintarella compresa!

Partiamo proprio dall’abbronzatura che è la prima ad andarsene; il nemico numero uno è la disidratazione che si combatte esclusivamente bevendo molta acqua e mangiando cibi ricchi altrettanto ricchi, come verdura e frutta, che oltre ad avere una composizione idrica importante, godono della presenza di piccole ma indispensabili molecole, sali minerali, preziosi per l’elasticità cutanea. Cosa portare ancora in tavola? Frutta e verdura con i colori dell’estate, rosso, arancione e giallo: melone (arancione e bianco), anguria, pesche, peperoni e pomodori.

Cosa accomuna questi ortaggi? La ricchezza in beta-carotene, una molecola amica della pelle simile alla melanina che si deposita negli strati profondi della pelle, cattura gli UV e la protegge di conseguenza; non solo è utile per la pelle ma anche per gli occhi, migliorando la vista.

Per chi, invece, avesse esagerato, ora si trova a dover recuperare gli eccessi estivi; una dieta sana ed equilibrata è la soluzione ideale.

Cosa fare al rientro?

– Dimenticarsi per 2 settimane gli aperitivi tipici dell’estate, in cui tutto è concesso, alcol e cibo poco sano, ricco in grassi saturi

– Evitare merende zuccherine a base di gelato, succhi di frutta, ghiaccioli e granite preferendo frutta fresca di stagione e frutta secca come noci e mandorle (ricche in vitamine, sali minerali e grassi buoni)

– Bere almeno 2 litri di acqua naturale al giorno

– Andate, se potete, al lavoro a piedi o in bicicletta, attiverete così il metabolismo

– Fate colazione a casa, basta puntare la sveglia 15 minuti prima, scegliendo cibi semplici, come yogurt bianco naturale (ricco di probiotici che depurano dalle scorie accumulate facendo lavorare meglio l’intestino), cereali integrali e frutta fresca

– Prediligere cotture light per non affaticare il fegato evitando fritture, intingoli salse e soffritti, il vostro fegato v ringrazierà

– Scegli le proteine nobili della carne bianca, del pesce azzurro e delle uova, ideali per il mantenimento dell’elasticità cutanea e indispensabili per il mantenimento della muscolatura

-Fai scorta di verdure fresche di stagione iniziando il pasto con una ricca insalata e crudité, aiuteranno ad aumentare i senso di sazietà, per la ricchezza in fibre, e forniscono sali minerali e vitamine fondamentali.

Cosa non deve mancare nel carrello della spesa di settembre?

– Verdure (barbabietola rossa, bietole, carote, cavoli, cetrioli, pomodori, peperoni, zucchine, porri, cipolle, fagiolini, funghi e finocchi)

– Frutta (anguria, melagrana, mela, pera, fichi, uva bianca e nera)

Ricordate sempre le porzioni della frutta, circa 200 g non superando 2 porzioni al giorno!

Dottoressa Manuela Mapelli

Biologa Nutrizionista

email: manumapelli@gmail.com

www.manuelamapellinutrizionista.it

Riceve per appuntamento presso lo studio 410, via V. Veneto, 13 Lecco (LC)

