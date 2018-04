RUBRICA – Primavera o estate? Sicuramente il caldo è arrivato e con esso la voglia di scrollarci di dosso i kili di troppo accumulati durante l’inverno. La bella stagione ci porta maggiore energia, aumenta la voglia di fare, le giornate sono più lunghe e siamo di buon umore. Sarà capitato, però, anche a voi di sentirvi stanchi e irritabili (più del solito), far fatica a dormire, aver poco appetito, difficoltà di concentrazione, sensazioni di spossatezza e gonfiore generalizzato… vi chiederete: non è un contro senso?

La causa principale è l’aumento delle ore di luce e il passaggio all’ora legale, quindi ciò si riflette sul nostro organismo con un aumento del dispendio energetico. Questi disturbi, chiaramente, hanno breve durata, giusto il tempo necessario che il corpo si abitui.

Un’altra causa sono i kili di troppo e le tossine accumulate durante l’inverno, la sedentarietà, una alimentazione più ricca in grassi (spesso saturi) e poche fibre. Tutto questo porta ad una maggiore sensazione di stanchezza e gonfiore, ad una pelle più opaca e spenta, ai capelli più fragili e indeboliti.

Come possiamo intervenire?

Con la DIETA GIUSTA! Un regime alimentare sano, mirato, con meno grassi saturi, con più fibre, vitamine e Sali minerali, utili a disintossicare l’organismo, a ridarci energia, a migliorare l’umore e perdere i famosi 3-4 kili accumulati.

Fondamentali sono:

VITAMINE, del GRUPPO B, che stimolano il metabolismo e potenziano l’assimilazione dei nutrienti (carboidrati e proteine) e che troviamo nella carne, uova, latte, cereali integrali, legumi e noci.

VITAMINA C, rinforza il sistema immunitario, aiuta a depurare l’organismo e ci protegge dai radicali liberi. È presente nei kiwi, fragole, agrumi, pomodoro, verdure a foglia verde e peperoni.

VITAMINA A e E, potenti antiossidanti che proteggono occhi, pelle e cervello; si trovano nei pesci grassi, nel tuorlo, nei formaggi, nella frutta secca, nei vegetali di colore giallo- arancione e negli olii vegetali

SALI MINERALI, come il CALCIO, utile per il buon funzionamento del sistema nervoso unito al MAGNESIO (efficace per la muscolatura e il malumore) e POTASSIO. Questi Sali minerali li troviamo nella frutta secca, nei latticini, nelle verdure a foglia verde e cereali integrali.

Cosa portiamo in tavola?

Carciofi, fagioli azuki, farro, miglio, riso integrale, avocado, spinaci, olio di semi di lino (utile anche da usare per un impacco nutriente ai capelli), yogurt bianco naturale, asparagi, fave e piselli freschi, tarassaco, mandorle, noci, salmone e sgombro.

BUONA PRIMAVERA A TUTTI CON GUSTO!

Dottoressa Manuela Mapelli

Biologa Nutrizionista

email: manumapelli@gmail.com

www.manuelamapellinutrizionista.it

Riceve per appuntamento presso lo studio 410, via V. Veneto, 13 Lecco (LC)

ARTICOLI PRECEDENTI

23 febbraio – La salute vien mangiando. Dieta & Voglie: cosa possiamo concederci?

2017

18 dicembre – La Salute vien Mangiando. In linea a Dicembre? Si può con i miei consigli

12 novembre – La Salute Vien Mangiando. Cosa metto nel carrello? Decalogo spesa intelligente

5 settembre – La Salute Vien Mangiando. Le 7 regole per non ingrassare

22 maggio – La salute vien mangiando. Sbalzi d’umore? Combattiamoli a tavola

10 aprile – La Salute Vien Mangiando. Sete post pizza, come evitarla

1 marzo – La Salute vien Mangiando. A Carnevale ogni fritto vale!

11 gennaio – La Salute Vien Mangiando. Pronti a riprendere dopo le feste?

2016

22 novembre – La salute vien mangiando. La dieta crudista

5 ottobre – La salute vien mangiando. Come affrontare la ripresa senza stress

13 agosto – La salute vien mangiando. Rigenerazione, depurazione e drenaggio liquidi

24 giugno – La salute vien mangiando. Bambini in vacanza: quale alimentazione?

25 maggio – La salute vien mangiando. La ritenzione idrica, com’è e come combatterla

18 aprile – La Salute vien mangiando. Sindrome premestruale & dieta

16 marzo – La Salute vien Mangiando. Vista e alimentazione

15 febbraio – La Salute vien mangiando. Un super cibo chiamato cioccolato

12 gennaio – La salute vien mangiando. Dopo le feste, via le tossine dal fegato

2015



21 dicembre – La Salute Vien Mangiando. Festeggiare senza ingrassare

21 dicembre – La salute vien mangiando. Dieta Detox: purificare l’organismo

2 ottobre – La salute vien mangiando: cambio stagione e alimentazione

24 agosto – La salute vien mangiando. Sempre a regime ma ingrassi? Ecco perchè

20 luglio – La salute vien mangiando. La stipsi, come curarla anche in vacanza

18 giugno – La salute vien mangiando. Come sopravvivere ai pranzi di Nozze

16 maggio – La salute vien mangiando. Obiettivo, pancia piatta

17 aprile – Cos’è la fame nervosa?

2 marzo – Dieta in gravidanza

11 febbraio – Dieta & Celiachia

9 gennaio – La dieta Bruciafeste

2014

20 dicembre – Ingrassa di più il panettone o il pandoro?

20 novembre – Dieta antigonfiore

6 novembre – Dieta & salute dentale

23 ottobre – La salute vien mangiando. Sindrome del colon irritabile

6 ottobre – Vegetariani per scelta o per moda – 2^ parte

19 settembre – Vegetariani per scelta o per moda? Parte 1^

2 settembre – Perchè è sbagliato saltare i pasti?

25 agosto – Dopo l’estate, ripartiamo dall’intestino

19 luglio – La dieta per chi è in viaggio

2 luglio – Alimentazione e abbronzatura

26 giugno – Vivere al meglio l’estate con l’alimentazione

13 giugno – Cos’è il metabolismo?

28 maggio – Reflusso gastroesofageo e alimentazione

15 maggio – Proteine Vegetali: valida alternativa!

5 maggio – La dieta “anti” – osteoporosi

24 aprile – Ritenzione idrica: cos’è e come combatterla

17 aprile – I grassi idrogenati: cosa sono?

9 aprile – L’importanza della prima colazione – 2^ parte

20 marzo – L’importanza della prima colazione – 1^ parte

12 marzo – Obiettivo: depurazione del fegato

5 marzo – Combattere la cellulite a tavola – 2^ parte

19 febbraio – Combattere la cellulite a tavola – 1^ parte

14 febbraio – I benefici della frutta secca

5 febbraio – Scopri se sei in sovrappeso

31 gennaio – Il colesterolo – 2^ parte

22 gennaio – Il colesterolo – 1^ parte

8 gennaio – Consigli per recuperare il peso forma dopo le feste

2013

19 dicembre – Come superare il periodo natalizio senza prendere 1 kg

11 dicembre – Focus: tutti i benefici della soia, 2^ parte

4 dicembre – Focus: tutti i benefici della soia, 1^ parte

26 novembre – – Insonnia di stagione un aiuto dalla dieta

20 novembre – Benefici e virtù della pasta

13 novembre – La dieta con un sapore in più: le spezie

6 novembre – Digeriamo bene le verdure

29 ottobre – La pausa pranzo in ufficio: i consigli e le proposte

22 ottobre – Allergie e intolleranze alimentari: quali differenze?

14 ottobre – La dieta per prevenire i malanni di stagione

9 ottobre – Eliminare i kg di troppo: piccoli consigli per gestire il ritorno alla normalità

8 ottobre – “La salute vien mangiando”, la nuova rubrica della Dott.ssa Mapelli